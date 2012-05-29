طرح تابستانی نشاط معنوی در جوار امامزادگان همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صالحی با اشاره به درپیش بودن ایام تعطیلات و ضرورت برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان استان همدان، اظهار داشت: طرح تابستانی نشاط معنوی در جوار 43 امامزاده و بقعه متبرکه استان همدان برگزار می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را استفاده از ظرفیت طرح اوقات فراغت دانش‌آموزان در تعطیلات تابستانی در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی عنوان کرد.

حجت الاسلام صالحی گفت: بهینه‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان با هدف تقویت بنیه اعتقادی، دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و سوق دادن نسل جوان به فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه از دیگر اهداف این طرح است.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان همدان اضافه کرد: برنامه‌ریزی برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی در فضای معنوی امامزادگان با شور و نشاط جوانی یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح تابستانی است.

وی مخاطبان طرح تابستانی نشاط معنوی را دانش آموزان دختر و پسر و در سه مقطع ابتدایی- راهنمایی و متوسطه دانست و افزود: آموزش قرآن شامل روخوانی، روانخوانی، ترجمه، مفاهیم و حفظ قرآن کریم، اعتقادات، داستانهای ائمه معصومین و پیامبران و احکام در این طرح مدنظر است به تناسب سطح و مقطع تحصیلی به شرکت کنندگان تدریس خواهد شد.

صالحی زمان ثبت نام در طرح تابستانی نشاط معنوی را 16 خرداد تا 15 تیرماه بیان کرد و افزود: دوره های آموزشی شامل برنامه های ورزشی، هنری و اردویی است و در ادامه کلاسهای روزانه برگزار می شود.