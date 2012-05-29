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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

عبدالله مهدیقلی:

ایران بدنبال رسیدن به قطب نخست منطقه در بخش IT است

ایران بدنبال رسیدن به قطب نخست منطقه در بخش IT است

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به فناوری‌های نوین و رسیدن به قطب نخست منطقه در بخش IT تلاش می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهدیقلی بعد از ظهر سه شنبه در آیین افتتاحیه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: در استان اصفهان شرکت مخابرات، شرکت پست، اپراتور‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و مجموعه‌های فعال در زمینه خدمات الکترونیکی به دنبال هم‌افزایی خود با سایر مجموعه‌ها برای دست‌یابی به اهداف افق 1404 ایران اسلامی هستند.

وی ادامه داد: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمینه افق 1404 ایران اسلامی باید در بخش IT  قطب نخست منطقه را به دست آورد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در اصفهان راه‌اندازی شده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران باید تا پایان سال جاری حداقل با 60 درصد از خانوار‌های ایران اسلامی در فضای مجازی ارتباطی امن و پرسرعت برقرار کند.

مهدیقلی با اشاره به اینکه زیر‌ساخت‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در استانی مانند اصفهان فراهم است، تاکید کرد: وجود این زیرساخت‌ها در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی می‌تواند در ایجاد ارتباط امن و گسترده نقش موثری ایفا کند.

کد مطلب 1615345

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