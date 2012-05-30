سعید جابریانصاری دبیر ستاد صیانت و حمایت از محصولات فرهنگی و هنری وزارت ارشاد در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: حدود 50 هزار سیدی غیرمجاز روز هشتم خردادماه با همکاری پلیس امنیت در غرب استان تهران کشف و امحا شد. این آثار کپی غیرمجاز محصولات سینمایی و موسیقی شبکه نمایش خانگی بود که طی عملیاتی کشف شده بودند.
وی در ارتباط با کپی غیرمجاز و توزیع گسترده فیلم سینمایی "خصوصی" ساخته حاشیهساز حسین فرحبخش هم گفت: ما تا کنون با مصادیق این موضوع روبرو نشدهایم اما اگر موردی باشد و گزارشی داشته باشیم قطعا برخورد خواهیم کرد.
فیلم سینمایی "خصوصی" با بازی فرهاد اصلانی، هانیه توسلی، لعیا زنگنه و... نوروز 91 در سینماهای تهران و شهرستانها روی پرده رفت و در همان ایام اکران با مخالفتهایی روبرو شد و نمایش آن متوقف شد. کپی غیرمجاز اما باکیفیت این فیلم از هفته گذشته بطور گسترده در پیادهروهای تهران توزیع شدهاست.
