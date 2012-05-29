به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهدی عرب انصاری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، واقعه 15خرداد را یک حادثه بزرگ عنوان کرد و افزود: قیام 15 خرداد برکات زیادی را در پی داشت که یکی از آنها همین بیداری اسلامی مردم کشورهای منطقه است که این خیزشهای اسلامی و جریانات عدالت خواهانه به برکت پیروزی انقلاب اسلامی دنبال میشود.
وی با بیان اینکه نطفه و بذر انقلاب اسلامی ایران در 15 خرداد و در قم نهاده شده است افزود: از قیام 15 خرداد مردم قم میتوان به صفحه ابتدایی کتاب قطور انقلاب تعبیر کرد که بنیانگذار انقلاب این روز را عزاری عمومی اعلام که همین امر سند محکمی برای گرامیداشت 15 خرداد در هر سال است.
15 خرداد در تاریخ سیاسی و اسناد تاریخی شهر مقدس قم ثبت شود
معاون استاندار قم با بیان اینکه واقعه 15 خرداد باید در تاریخ سیاسی و اسناد تاریخی شهر مقدس قم ثبت شود افزود: ثبت این واقعه موجب ماندگاری آن شده که در این راستا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید به وظایف خود در این زمینه عمل کند.
وی گفت: در سال آینده قیام 15 خرداد مردم قم 50 ساله میشود و نیم قرن از آن خواهد گذشت که به همین مناسبت از سوی استانداری قم همایش بینالمللی تجلیل از واقعه 15 خرداد سال آینده در قم برگزار میشود.
حجت الاسلام عرب انصاری ادامه داد: به دستور استاندار قم ستادی در این خصوص تشکیل میشود تا فعالیتهایی در راستای برگزاری این مراسم بین المللی ساماندهی شود که مقدمات برگزاری این مراسم در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه تا کنون 101 شهید دوران انقلاب در قم شناسایی شدهاند افزود: مراسم بزرگداشت این شهدا با حضور خانوادههای معظم آنها در پنج شنبه این هفته و در مسجد اهل البیت (ع) برگزار میشود.
اعزام 20 هزار نفر از قم برای شرکت در مراسم ارتحال امام (ره)
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در ادامه گفت: در سالروز رحلت امام خمینی (ره) تعداد 20 هزار نفر از قم به مرقد مطهر امام راحل اعزام میشوند که این تعداد در مقایسه با سال گذشته 5 هزار نفر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه کلیه امکانات برای پذیرایی از زائران مرقد مطهر امام راحل که به استان قم و زیارت حضرت معصومه (س) مشرف میشوند فراهم است افزود: با هماهنگیهای بوجود آمده در کلیه دستگاهها مقرر شد تا امکانات دستگاهها در این ایام در اختیار زائران قرار گیرد.
حجت الاسلام عرب انصاری عنوان کرد: این ایام که مقارن با میلاد با سعادت حضرت علی(ع) است جا دارد رسانهها نیز موضوع آغاز رهبری آیت الله خامنهای را مورد توجه بیشتری قرار دهند.
آماده باش 100 دستگاه اجرایی برای میزبانی از زائران
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم به برنامههای پیش بینی شده در سح استان در ایام 14 و 15 خرداد اشاره کرد و افزود: در دستگاههای دولتی ستاد ویژهای تشکیل شده و در این راستا ستاد دائمی سفرهای استان قم نیز فعال شده است.
وی گفت: در این ایام در 100 مسجد سطح قم مراسم بزرگداشت 14 و 15 خرداد برگزار میشود و بنرهای تبلیغاتی نیز در این ایام در 100 نقطه از شهر نصب خواهد شد.
استقبال از کاروان شهدا در صبح روز جمعه
حجت الاسلام عرب انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به ورود کاروان شهدای تازه تفحص شده 8 سال جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: استقبال مردم قم از کاروان 96 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ساعت 11 صبح روز جمعه برگزار میشود و مراسمهای متعددی تا پایان شب که این شهدا مهمان شهر قم هستند برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از برگزاری همایش بینالمللی تجلیل از واقعه 15 خرداد در سال آینده به مناسبت گذشت نیم قرن از آن حادثه در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهدی عرب انصاری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، واقعه 15خرداد را یک حادثه بزرگ عنوان کرد و افزود: قیام 15 خرداد برکات زیادی را در پی داشت که یکی از آنها همین بیداری اسلامی مردم کشورهای منطقه است که این خیزشهای اسلامی و جریانات عدالت خواهانه به برکت پیروزی انقلاب اسلامی دنبال میشود.
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