احمد نجفی تهیه‌کننده، بازیگر و عضو شورایعالی سینما در ارتباط با ریزش مخاطبان سینمای ایران در بهار 91 نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته به خبرنگار مهر گفت: مشکل اکران در سینمای ایران یک بحث تکنیکی است و ارتباطی به قهر مخاطبان ندارد. برخی با مطرح کردن چنین موضوعاتی دنبال بهانه هستند. اگر فیلمی بفروشد حاصل کار تهیه‌کننده است و اگر خلاف آن باشد هم قطعاً او باید پاسخگو باشد.

وی افزود: فیلم "فیتیله و ماه پیشونی" به تهیه‌کنندگی خودم همانطور که می‌دانید نوروز امسال اکران شد. اما به فروش خوبی دست پیدا نکردیم. من خودم هم به این موضوع واقف هستم زیرا معتقدم این فیلم مشکل کارگردانی داشت. ما باید در برخی مواقع چنین شرایطی را بپذیریم.

نجفی ادامه داد: اتفاقات نوروز امسال در اکران دو فیلم با دخالت‌های برخی افراد که خارج از سینماهستند رقم خورد اما متاسفانه در آخر تمام این اتفاقات بر گردن سازمان سینمایی افتاد. باید توجه داشته باشیم که مسائل سیاسی بیش از مسائل فرهنگی در کشور ما تأثیرگذار است و باعث چنین شرایطی می‌شود.

وی عنوان کرد: چطور در همین شرایط فیلم "قلاده‌های طلا" به فروش خوبی دست پیدا کرد؟ باید توجه کنیم چه فیلم‌هایی از ابتدا سال تاکنون اکران شده‌است. قبول دارم تا حدودی ریزش مخاطب داشته‌ایم. اما تعدادی از فیلم‌هایی که اکران شده‌اند ارتباط خوبی با مخاطب برقرارنکرده‌اند. باید بدانیم مخاطب امروز ما به چه موضوعاتی نیاز دارد. بیشتر فیلم‌ها این روزها شبیه به هم و سخیف هستند و بیشتر گیشه را مدنظر قرار داده‌اند. سینما را از مسیر اصلی دور کرده‌ایم.

نجفی با اشاره به فیلم "جدایی نادر از سیمین" گفت: قبول کنیم که سال گذشته در بهار فیلم خوبی مانند "جدایی نادر از سیمین" اکران عمومی شد. مردم در فروش چنین آثار مهمی سهیم می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که وظیفه سازمان سینمایی در این شرایط چیست، عنوان کرد: من شاهد زحمات مسئولان سینمایی بوده‌ام تا جلوی چنین شرایطی را بگیرند. ما جلسات زیادی در همین ارتباط برگزار کردیم اما در هر صورت باید برای جلوگیری از تنش بیشتر به برخی کارها تن می‌دادیم. متاسفانه برخی از درون سینما به تنه آن چاقو می‌زنند.

این تهیه‌کننده با اشاره به دوره قبلی معاونت سینمایی افزود: قطعا فراموش نکرده‌اید که در دوره قبلی چند فیلم توقیف شد. اما همین فیلم‌ها در طی این چند سال اخیر به نمایش در آمدند. بهتر است کمی عدالت را رعایت کنیم. وی تاکید کرد: شمقدری شجاع‌ترین معاون سینمایی است که واقعا کار انجام می‌دهد. همان افرادی که با سینما اینگونه رفتار کردند ما را به فیلم‌های گنج قارونی رساندند.

نجفی در پایان تاکید کرد: جدا از شرایط پیش آمده در بهار امسال باید تاکید کنم که سالن‌های سینمایی نامطلوب نیز یکی دیگر از دلایل ریزش مخاطب است. اما باید این موضوع را هم مورد توجه قرار دهیم که بحث ریزش 70درصدی مخاطب در میان نیست. بلکه اینها اعداد و ارقامی است که برخی آن را بهانه می‌کنند تا فروش نرفتن فیلم‌ها را به ریزش مخاطب ارتباط دهند.