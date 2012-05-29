5 مرکز تخصصی ترک اعتیاد شیشه در اصفهان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی با اشاره به جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که در 25 اردیبهشت ماه سال جاری که با حضور استاندار انجام شد، اظهار داشت: طی نخستین مصوبه دانشگاه علوم پزشکی استان موظف شده طبق پروتکل ابلاغی با همکاری بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط تا پیش از پایان سال پنج مرکز ترک اعتیاد شیشه را راه اندازی کند.

وی افزود: با توجه به آماری که از زنان معتاد به شیشه و گرایش زنان به این ماده به دلیل تبلیغات های منفی که در خصوص کاهش وزن و تناسب اندام می شود دو مرکز از این پنج مرکز تخصصی مربوط به زنان و سه مرکز دیگر مربوط به آقایان خواهد بود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان سمت و سوی فعالیت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان را پیشگیری، درمان و مبارزه عنوان کرد و اظهار داشت: اولویت اول ما ابتدا پیشگیری است و کاهش تقاضا برای مواد مخدر است که در این بخش برنامه های گسترده ای پیش بینی شده است و قرار است تا پایان سال تعداد دو میلیون نفر در مدارس، مساجد، مراکز علمی و دانشگاهی و محیط های کار و حتی خانواده ها تحت آموزش های پیشگیری از اعتیاد قرار گیرند.

وی با بیان اینکه عمده جرایم استان مربوط به معتادان مواد مخدر و عمده جرایم خشن مانند قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه مربوط به معتادان شیشه است گفت: در این خصوص شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان امسال را سال مبارزه جدی با این ماده خطرناک قرار داده و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هم عملیات ویژه انهدام پاتوق توزیع و مصرف و دستگیری توزیع کنندگان شیشه را در دستور کار دارد و تنها در پنج روز ابتدایی این طرح سه کیلو از این ماده کشف و 184 پاتوق منهدم شد.

کرمی در پایان با بیان اینکه 72 مرکز ترک اعتیاد زیر نظر علوم پزشکی و 37 مرکز زیر نظر بخش خصوصی در استان فعالیت می کنند گفت: یک مرکز ترک اعتیاد نیز سال گذشته برای افراد بی بضاعت توسط نیروی انتظامی استان در منطقه قلعه شور اصفهان راه اندازی شده که در این مرکز علاوه بر درمان کارگاه های فنی و حرفه ای نیز ساخته شده که معتادان پس از درمان به در این مکان به کار مشغول می شوند.

وی یادآور شد: هر کدام از خانواده های کم بضاعت که دارای فرد معتاد درخانه خود هستند می توانند به این مرکز مراجعه کنند و این مرکز آماده پذیرش این افراد به صورت رایگان است.

توقیف 400 موتورسیکلت متخلف در اصفهان

ماموران فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در راستای تشدید فعالیت های انتظامی و اجرای انضباط اجتماعی و انتظام بخشی در سطح شهر نزدیک به 400 دستگاه موتور سیکلت متخلف را توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی بختیاری با اعلام این مطلب اظهار داشت: در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با موتور سواران متخلف و مزاحم، با هماهنگی مقام قضایی طرح پاکسازی و جمع آوری موتورسیکلت های متخلف در این شهرستان به اجرا گذاشته شد .

وی افزود: اجرای این طرح با همکاری کلیه عوامل کلانتری و پاسگاه های تابعه و ماموران یگان امداد و با برنامه ریزی به عمل آمده موفقیت هایی را نیز به دنبال داشت.

رئیس پلیس شهرستان اصفهان تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح که با هدف برخورد قاطع و قانونمند با موتورسیکلت سواران متخلف در سطح شهر به اجرا درآمد تعداد 362 دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف وبه پارکینگ انتقال داده شد .

بختیاری با بیان اینکه رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی برای کلیه شهروندان الزامی بوده بر قاطعیت پلیس در برخورد با افرادی که ضمن نادیده گرفتن قانون حقوق شهروندان را پایمال کنند تاکید کرد و گفت : رعایت قانون و حقوق دیگران جزء لاینفک فرهنگ شهروندی است لذا به شهروندان توصیه می شود در این خصوص بیش از پیش با خدمتگزاران خود در نیروی انتظامی همکاری داشته باشند .