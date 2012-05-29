8 هزار مشترک برق صنعتی اصفهان مجهز به کنتور قرائت از راه دور می شوند

مرصل صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به اینکه شرکت توزیع برق شهرستان درصدد راه اندازی و نصب کنتورهای قرائت از راه دور هستند، اظهار داشت: برای تمامی شرکت‌های صنعتی هر هشت امور شرکت توزیع برق شهرستان این دستگاه نصب می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نصب این دستگاه برای شهرک صنعتی جی در حال انجام است، افزود: در حال حاضر در چهار امور شمال غرب، شمال، غرب و شرق اصفهان این دستگاه برکنتورهای شرکت‌های صنعتی شهرک‌های نصب شده است.

مدیر اندازه‌گیری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه مورد هدف این کار پوشش هشت هزار مشترک برق صنعتی در اصفهان است، گفت: با نصب این دستگاه دسترسی به پارامترهای راه دور، میزان مصرف، اخطار میزان مصرف برق و عوامل مربوط به سرقت انرژی امکان‌پذیر شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه ماژول قرائت کنتور را از راه دور را امکان‌پذیر می‌کند، افزود: نصب این دستگاه پدیده جدیدی است که برای نخستین بار درکشور در شهرستان اصفهان انجام شده است.

صالحی همچنین از نصب دستگاه ماژول برای شرکت‌های صنعتی امور نواحی خبر داد و گفت: هزار و 300 دستگاه برای مشترکان صنعتی این امور تا کنون نصب شده است.

وی از دیگر مزایای این دستگاه را صدور قبض به صورت مکانیزه، ارسال، صدور و قرائت به صورت راه دور عنوان کرد.