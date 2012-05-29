9 درصد جمعیت نیر عضو کتابخانه ها هستند/ 31 درصد کمتر از شاخص جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمند امین بعد از ظهر سه شنبه در جلسه انجمن و نهضت کمیته مطالعه مفید کتابخانه های عمومی شهرستان نیر افزود: این تعداد از استاندهای جهانی 21 الی 31 درصد کمتر است.

وی با اشاره به عضویت دو هزار و 51 نفر در کتابخانه های این شهرستان اضافه کرد: برابر با استانداردهای جهانی 30 الی 40 درصد افراد جامعه باید عضو کتابخانه شوند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تعداد اعضاء کتابخانه های عمومی این شهرستان را طی سال گذشته هزار و 200 نفر عنوان کرد و یادآور شد: کتابخانه ها به عنوان مراکز تبادل افکار باید روز بروز مورد استقبال چشمگیر مردم قرار گیرند.

وی در عین حال از توسعه فضاهای کتابخانه ای استان ابراز رضایت کرد و متذکر شد: استان اردبیل در احداث کتابخانه های مرکزی جزو شش استان برتر کشور است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به احداث کتابخانه های مرکزی در شهرستانهای بیله سوار، پارس آباد، خلخال و نمین عنوان کرد: از این مجموع کتابخانه مرکزی نمین در هفته دولت امسال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: علاوه بر این کتابخانه ها هفت باب کتابخانه روستایی نیز در روستای لمبر خلخال، نیارق نمین، بخش موران گرمی، انجیر لو و ایران آباد پارس آباد، فخر آباد مشگین شهر و آراللوی اردبیل از محل اعتبارات شاخصهای فرهنگی سفر هیئت دولت در حال احداث است.

فرهمندامین کتابخانه شمس تبریزی شهرستان نیر را فرسوده وغیرقابل استفاده اعلام کرد و گفت: به منظور تامین فضاهای کتابخانه ای این شهرستان، تخریب و ساخت کتابخانه جدید در محوطه آن ضروری است و این امر نیازمند توجه ویژه مسئولان استانی و شهرستانی است.