  1. ورزش
۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۴۲

گزارش خبرنگار مهر از امارات/

تشویق با شعار "شش"تایی‌‎ها و حضور سرمربی قهرمان لیگ برتر در سالن

تشویق با شعار "شش"تایی‌‎ها و حضور سرمربی قهرمان لیگ برتر در سالن

هواداران ایرانی حاضر در سالن شیخ سعید بن مکتوم دبی امارات، پس از پیروزی تیم ایران برابر ازبکستان ضمن تشویق شدید بازیکنان ایران، شعار "شش" تایی‌ها را سر دادند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، دیدار تیم‌های ملی فوتسال ایران و ازبکستان در حالی عصر امروز سه‌شنبه با پیروزی 6 بر 3 شاگردان علی صانعی در  سالن شیخ سعید بن مکتوم دبی همراه شد که حاشیه‌های دیگر این مسابقه را در زیر می‌خوانید:

* در نیمه دوم مسابقه و برخلاف نیمه نخست، بازیکنان تیم ایران به عملکرد داور اعتراض داشتند.

* پس از پایان بازی، سرمربی تیم ازبکستان، بازیکنان این تیم را در بخشی از زمین جمع کرد و درحالیکه دور هم حلقه زده بودند، به صحبت‌های سرمربی خود گوش می‌دادند.

* تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه، پس از پیروزی ایران به شدت بازیکنان این تیم را تشویق کردند. آنها به خاطر پیروزی 6 بر 3 ایران در این بازی، شعار "شش" تایی‌ها را سر دادند.

* علیرضا افضل سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان، قهرمانی فصل جاری لیگ برتر فوتسال باشگاه‍‌های کشور، هم در جایگاه ویژه ورزشگاه حضور داشت و بازی را از نزدیک تماشا می‌کرد.

* بازیکنان تیم ایران که فردا در مرحله نیمه نهایی این مسابقات باید به مصاف تیم تایلند بروند، پس از پایان مسابقه در زمین باقیمانده و بدن‌های خود را سرد کردند.

کد مطلب 1615371

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