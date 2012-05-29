به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، دیدار تیمهای ملی فوتسال ایران و ازبکستان در حالی عصر امروز سهشنبه با پیروزی 6 بر 3 شاگردان علی صانعی در سالن شیخ سعید بن مکتوم دبی همراه شد که حاشیههای دیگر این مسابقه را در زیر میخوانید:
* در نیمه دوم مسابقه و برخلاف نیمه نخست، بازیکنان تیم ایران به عملکرد داور اعتراض داشتند.
* پس از پایان بازی، سرمربی تیم ازبکستان، بازیکنان این تیم را در بخشی از زمین جمع کرد و درحالیکه دور هم حلقه زده بودند، به صحبتهای سرمربی خود گوش میدادند.
* تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه، پس از پیروزی ایران به شدت بازیکنان این تیم را تشویق کردند. آنها به خاطر پیروزی 6 بر 3 ایران در این بازی، شعار "شش" تاییها را سر دادند.
* علیرضا افضل سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان، قهرمانی فصل جاری لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور، هم در جایگاه ویژه ورزشگاه حضور داشت و بازی را از نزدیک تماشا میکرد.
* بازیکنان تیم ایران که فردا در مرحله نیمه نهایی این مسابقات باید به مصاف تیم تایلند بروند، پس از پایان مسابقه در زمین باقیمانده و بدنهای خود را سرد کردند.
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