به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه احمد رسولی نژاد، علی فتح الله زاده و امیر قلعه نویی، در دفتر رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال نشست سه نفره ای را برگزار کردند تا به مشکلات این روزهای استقلال پایان دهند.

رسولی نژاد و علی فتح الله زاده که طی روزهای گذشته با مصاحبه های متنوعی علیه یکدیگر موضع گیری کرده بودند، امروز اختلافات را کنار گذاشتند! و قرار است فتح الله زاده به عنوان مدیر عامل در باشگاه استقلال به فعالیتش ادامه دهد.

البته فتح الله زاده در حالی در سمتش باقی ماند که اوایل هفته جاری به همراه وزیر ورزش و جوانان راهی ترکیه شده و امروز نیز با توصیه محمد عباسی مقرر شد تا زمان رسیدگی به وضعیت مالی باشگاه استقلال مدیر عامل باقی بماند.

مدیر عامل فصل گذشته استقلال که با پرویز مظلومی قطع همکاری کرده است در پایان نشست عصر امروز به امیرقلعه نویی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال حکم داد تا او کارش برای فصل آینده را آغاز کند.