مقدمات برگزاري كارگاه آموزشي تئاتر يك گروه فرانسوي با گروه ويرگول فراهم شد

"آروند دشت آراي " سرپرست ويرگول به خبرنگار تئاتر "مهر" در اين باره گفت: فابريك نيكو استاد دانشگاه فرانسه از طرف موسسه هنر و فرهنگ جوانان منطقه 6 پاريس و به دعوت گروه تئاتر ويرگول به ايران آمده است تا از نزديك درباره مقدمات برگزاري كارگاه آموزشي مشترك بازيگران ايراني و فرانسوي با گروه ويرگول صحبت كند وشاهد برگزاري يك دوره از كارگاه آموزشي هفته آينده ما در كارگاه نمايش باشد.

وي همچنين خبر از برگزاري جلسه مطبوعاتي نيز طي هفته آينده به مناسبت حضور اين استاد دانشگاه فرانسه داد و افزود : در اين جلسه فابريك نيكو و اعضاي گروه تئاتر ويرگول به ارائه توضيحاتي در زمينه چونگي برگزاري كارگاه آموزشي مشترك خود مي پردازند.

دشت آراي درباره كارگاه آموزشي هفته آينده گروه ويرگول در كارگاه نمايش تئاتر شهر تصريح كرد: اين كارگاه آموزشي مبتني بر متد جديد اجراهاي بين فرهنگي است كه از حدود يك سال پيش گروه ما به مطالعه و تحقيق در باره آن پرداخته است. در اين كارگاه علاوه بر حضور چند بازيگر از گروه ويرگول 10 بازيگر نيز از گروه هاي ديگر تئاتري انتخاب شده و با ما همكاري مي كنند. ندا مقصودي ، اشكان صادقي ، مهشاد مخبري ، هادي كمالي مقدم، شيوا مرداي و احتمالا هدي ناصح بازيگران انتخاب شده از طرف گروه تئاتر ويرگول هستند و 10 بازيگر ديگر نيز طي روزهاي آينده از گروههاي ديگر انتخاب مي شوند و طي سه دوره در سه هفته كارگاه برگزار مي شود. همچنين دركارگاه مشترك تابستان نيز به جاي اين ده بازيگر،ده بازيگر فرانسوي حضور خواهند داشت .

وي درباره چگونگي فراهم شدن اين همكاري مشترك توضيح داد: در گروه ما بخشي به عنوان امور بين الملل ارتباطات وجود دارد كه طي نزديك ترين تبا دل اين بخش با موسسه فرهنگي جوانان پاريس امكان اين همكاري فراهم شد. البته اگر از نظر مالي حمايت نشويم، احتمالا امكان اجرا در فرانسه را نخواهيم داشت و كارگاه تنها در ايران برگزار مي شود.

كارگردان "روياي بسته شده به اسبي كه از پا نمي افتد" در باره متد جديد گروه كه بر اساس آن قرار است كارگاه آموزشي برگزار شود، گفت : اين متد معروف "جان مارتين" متد دريافت انرژي است كه به صورت تجربي توسط بازيگران در كارگاه اجرا مي شود.

وي افزود: همه امور اجرايي و هماهنگي سفر گروه جوان فرانسه به ايران توسط گروه ويرگول انجام مي شود و هزينه هاي مالي توسط موسسه هنر و فرهنگ جوانان پاريس پرداخت مي شود.

گفتني است" فابريك نيكو"، علاوه بر تدريس تئاتر در دانشگاه فرانسه درعرصه كارگرداني تئاتر و فيلمسازي نيز فعاليت مي كند.





