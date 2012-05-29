آخرین وضعیت استخدام آموزشیاران سوادآموزی/ توصیه های معاون وزیر

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت استخدام آموزشیاران نهضت سواد آموزی اظهار داشت: هر گاه در آموزش و پرورش به ویژه نهضت سواد آموزی استخدامی صورت گرفته بر اساس قانون بوده است.

باقرزاده با بیان اینکه اولین قانون مربوط به استخدام آموزشیاران نهضت ماده 6 اساسنامه نهضت بوده است، عنوان کرد: بیشتر مشکلات کنونی در این زمینه از همین ماده قانونی ناشی می شود.

وی با بیان اینکه در طول سه دهه گذشته ما 500 هزار نفر نیرو گرفتیم که آمدند و رفتند، ادامه داد: ما در این مدت دائم درگیر شناسایی افراد، آموزش و جذب بودیم و بعد از اینکه این افراد 5 سال خدمت می کردند استخدام آموزش و پرورش می شدند و می رفتند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور ادامه داد: با این قانون ما خودمان به آموزشیار جهت دادیم که به جای اینکه هدفش سواد آموزی باشد به دنبال تمام کردن 5 سالش و استخدام در آموزش و پرورش باشد.

باقرزاده با بیان اینکه در سال 77 استخدام آموزشیار دیپلم ممنوع شد، افزود: اگر کسانی با مدرک دیپلم بعد از این برهه زمانی جذب شده اند قانونی نبوده است.

وی ادامه داد: در تاریخ هشتم آبانماه سال 80 نیز مصوب شد که دیگر استخدامی صورت نگیرد و هر چه آموزشیار تا آن زمان وجود دارد با مدرک بالای فوق دیپلم جذب شوند و دیگر جذب آموزشیار ممنوع شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزشیارانی که از این سال به بعد مشغول به کار شده اند بدون تعهد استخدامی بوده است، عنوان کرد: آزمونی که ما برای جذب آموزشیار گذاشتیم برای استخدام نبوده بلکه برای انتخاب اصلح از میان متقاضیان بوده است.

باقرزاده با بیان اینکه از سال 81 تا سال 85 ما 58 هزار نفر آموزشیار گرفته ایم، افزود: از همه آموزشیاران تعهد محضری گرفته ایم که هیچ تعهدی برای استخدام آنها نداریم.

وی با اشاره به وضع قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: مطابق این قانون مجلس قرار شد در طول 5 سال 60 هزار نفر از معلمان حق التدریس و آموزشیاران جذب شوند که سهم آموزشیاران و نهضت سواد آموزی از این تعداد هفت هزار نفر بوده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور گفت: در این راستا ما بررسی کردیم و دیدیم که آموزشیارانی که دارای مدرک دانشگاهی هستند و 60 ماه سابقه کار دارند تا مهرماه سال 87 حدود 15 هزار نفر می شوند در حالیکه سهمیه استخدامی ما فقط 7 هزار نفر بود ولی با این حال همه این افراد را استخدام کردیم.

باقرزاده تصریح کرد: همچنین در فرصت دیگری که فراهم شد با توجه به ماده 17 قانون برنامه ریزی کردیم تا از طریق آزمون با اولویت بندی افراد نسبت به جذب کسانیکه همکاری غیرمستمر دارند اقدام کنیم.

وی با اشاره به فراخوان همگانی آموزشیاران برای شرکت در آزمون بیان داشت: در این راستا در آزمونی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار شد از 17 هزار نفر قبولی 10 هزار و 700 نفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی بودند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور با بیان اینکه نیمی از افراد اسفندماه سال گذشته استخدام شده اند، افزود: نصف دیگر نیز به زودی طی سالجاری از محل سهمیه سال 91 استخدام می شود.

باقرزاده با بیان اینکه هم اکنون بازهم 16 هزار نفر داریم که تکلیف شان روشن نشده است، افزود: تعدادی از این افراد دیپلمه هستند که طبق قانون نمی توانیم آنها را استخدام کنیم.

وی با تاکید بر پیگیری کار این افراد نیز عنوان کرد: تاکید و توصیه ما به این افراد این است که ارتباطشان را با سواد آموزی حتی به صورت آموزش فرد به فرد قطع نکنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور افزود: این افراد هم اکنون یا به صورت تمام وقت کار سواد آموزی می کنند، یا به صورت حق التدریس فعالیت می کنند، یا یک کلاس نهضت سواد آموزی و یک کلاس آموزش رسمی دارند و یا مسئول سوادآموزی مجتمع ها هستند.

باقرزاده با بیان اینکه اگر بخواهیم روزی استخدام کنیم این افراد در اولویت هستند، بیان داشت: فعلا قانونی برای استخدام این افراد نداریم ولی داریم پیگیری می کنیم.

وی با بیان اینکه به زودی روی سایت سازمان مشخصات این آموزشیاران را بارگذاری می کنیم، عنوان کرد: از همه این آموزشیاران می خواهیم که اطلاعاتشان را روی سایت تکمیل کنند چرا که ممکن است فرصتی پیش بیاید که ما از طریق سامانه نسبت به اولویت بندی افراد و استخدام آموزشیاران با بالاترین سنوات اقدام خواهیم کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور ادامه داد: پس از ایجاد سامانه و بارگذاری اسامی آموزشیاران از طریق پیامک به آنها اطلاع داده خواهد شد که نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.