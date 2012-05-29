مستندات اعتراض شورا به تبدیل پارکینگ 7 طبقه به برج تجاری 27 طبقه

به گزارش خبرنگار مهر، داستان از این جا شروع می شود که قطعه زمینی در خیابان آفریقا به وسعت هزار و 800 متر که بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعداد طبقات مجاز برای ساخت و ساز آن 7 طبقه است با درخواست ساخت پارکینگ طبقاتی مجوز ساخت 4 طبقه زیرزمین به عنوان انبار تجاری و 10 طبقه روی سطح را از شهرداری منطقه دریافت می‌کند.

در 24 مرداد سال 89 مالک نقشه‌های ساخت این پارکینگ 10 طبقه را در ارتفاع 52 متر ارائه می‌کند، اما شهرداری تاکید داشت، ضرورتی برای رعایت ارتفاع 5 متری در هر طبقه وجود ندارد و از مالک می‌خواهد که نقشه‌های خود را اصلاح کند و در قالب ارتفاع 32 متری این پارکینگ طبقاتی را طراحی کند.





بعد از این تاریخ مالک درخواست مجتمع تجاری اداری را مطرح می‌کند و این در حالی است که برابر طرح قبلی ملاک عمل این پهنه مسکونی بوده و بر اساس طرح تفصیلی جدید نیز مالک تنها حق ساخت 7 طبقه در ملک خود را دارد.

در نهایت مجوز ساخت یک مجتمع 27 طبقه که تا طبقه 15 جهت استفاده اداری با سطح اشغال 68 درصد و از طبقه 16 تا 25 مسکونی به منظور یک واحد آپارتمانی در هر طبقه صادر می‌شود. این زمین در حال حاضر به عنوان کارگاه تونل نیایش مورد استفاده قرار می‌گیرد.





مالک درخواست اضافه کردن 700 متر زمین دیگر به مساحت ملک خود را نیز مطرح کرده است که بدون توجه به شرایط منطقه و بلوار آفریقا و اینکه در سوابق پیگیری‌های مربوط به این ملک قرار بود تبدیل به پارکینگ شود، کمیسیون ماده 5 نه تنها با درخواست مجدد مالک برای ساخت مجتمع تجاری اداری مسکونی 25 طبقه موافقت می‌کند، بلکه سخاوتمندانه مجوز دو طبقه اضافه‌تر را نیز صادر می‌کند و طبقات مسکونی را هم حذف و به اداری تبدیل می‌کند.



حمزه شکیب ،رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در رابطه با این ساختمان می گوید:کمیسیون ماده 5 آیا به این موضوع که بلوار آفریقا هم اکنون به چه کاربری احتیاج دارد، توجه کرده است؟ توجیه کمیسیون ماده 5 این است که قرار شده واحدهای تجاری خطی به طبقات مجتمع منتقل شود، اما واقعا کدام واحد تجاری از حاشیه بلوار آفریقا جمع شده‌است؟ شهرداری بررسی کند که آیا واقعا این گذر ظرفیت ساخت مجتمع تجاری اداری را دارد و چگونه می‌شود که مالک خودش درخواست مجوز پارکینگ کرده، اما سرانجام این درخواست به برج تجاری تبدیل می‌شود؟ درآمد شهرداری تهران از محل صدور این مجوز چقدر است؟



او از کمیسیون ماده 5 می خواهد رفاقتی هم شده شورا را در جریان مصوبات کمیسیون بگذارد .این درخواست شکیب مدتی است از سوی شورای شهر تهران مطرح می شود .

"طرح الزام شهرداری به مصوبات کمیسیون ماده 5" هم بر اساس همین نیاز تدوین شد. اما شورا همچنان اطلاعی ازمصوبات کمیسیون ماده 5 ندارد. مسکن ویژه، تغییرات تراکم ها در طرح تفصیلی، بندی که تمامی زمین های وزارت راه و شهرسازی را به پهنه مسکنی تبدیل می کند و... از جمله مصوباتی است که شورا به اعتراض دارد. در این میان اعضای شورای شهر تنها می توانند در مقابل این مشکلات به مردم گزارش دهند . طعنه ای که شکیب هنگامی که می خواست از چگونگی تبدیل یک پارکینگ طبقاتی به برج 27 طبقه پرده بردارد گفت: " ما که دستامان به جایی نمی رسد حداقل برای مردم این موضوعات را گزارش کنیم ...".

