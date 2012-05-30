مهدی مهدوی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حضورش در تمرین تیم فوتبال نوجونان کشورمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: خیلی دوست داشتم در تمرینات تیم‌های پایه حضور یافته و از نزدیک ببینم کار در این رده چگونه است. در زمان حضورم در تمرین تیم نوجوانان 45 دقیقه برای بازیکنان صحبت کردم و قطعا در آینده هم بیشتر در تمرینات این تیم‌ها حضور خواهم یافت.

وی با اشاره به اینکه دوستی‌مهر یکی از مربیان مطرح در این رده است و پیشکسوت و مربی‌اش بوده و هست، اضافه کرد: امیدوارم تیم نوجوانان بتواند در مسابقات مهم قهرمانی آسیا ضمن صعود به جام جهانی، به عنوان قهرمانی هم دست یابد زیرا موفقیت فوتبال پایه و توجه بیشتر به آن، در پیشرفت‌های آینده فوتبال کشورمان نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

کاپیتان پیشین تیم ملی کشورمان در مورد صحبت‌های علی دوستی‌مهر در خصوص فعالیت بیشتر در تیم نوجوانان اظهار داشت: بصورت جدی نه اما قصد دارم در زمان‌های فراغت در کنار تیم باشم زیرا برای خودم خوب است و با شرایط کار در رده نوجوانان بیشتر آشنا می‌شوم. من دوست دارم کار مربیگری را از همین رده‌ها شروع کنم.

وی در مورد اینکه چرا دوست دارد کار مربیگری را از همین رده‌ها شروع کند در حالیکه خیلی از همه رده‌هایش کار مربیگری را از تیم‌های لیگ برتر شروع کرده‌اند، ادامه داد: هر کسی نظر و برنامه‌ای برای خودش دارد. باشگاه هامبورگ به من پیشنهاد برای کار در رده‌های پایه را داده است و باید بیشتر خودم را برای کار در چنین رده‌هایی آماده کنم.

مهدوی‌کیا در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد قرار گرفتن نامش در فهرست نفرات مدنظر دنیزلی برای فصل آینده تاکید کرد: در عربستان با دنیزلی در مورد وضعیتم در پرسپولیس صحبت کردم، دوست داشتم با خاطره خوشی کنار بروم که خوشبختانه نظر ایشان برای حضورم در تیم برای فصل آینده هم مثبت بود.

وی اضافه کرد: متاسفانه در مقطع حساسی از نیم فصل دوم مصدوم شدم و به آن صورت که می‌خواستم نتوانستم برای پرسپولیس به میدان بروم. قطعا با یک بدنسازی خوب در ابتدای فصل جاری، امیدوارم در فصل آینده نمایش و بازی‌های بهتری را برای تیم به نمایش بگذارم.

کاپیتان پیشین تیم ملی کشورمان در پایان گفت: فصل بسیار بدی بود که به سختی گذشت و اتفاقات بد و تلخ آن بیشتر از خاطرات خوبش بود. من یک نیم فصل کنار تیم بودم اما در مجموع روزهای سختی برای بازیکنان و کادرفنی بود. امیدوارم امسال مسئولان باشگاه با تصمیمات مناسبی که اتخاذ می‌کنند، تیم خوبی برای فصل آینده ببندند که هم هواداران را خوشحال کنند و من هم در نهایت با خاطره‌ای خوش از کنار بروم.