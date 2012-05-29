90 درصد تولیدات زراعی و باغی کشور وابسته به آب است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علایی بعد از ظهر سه شنبه در اولین همایش مدیریت آب در مزرعه در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر افزود: بخش قابل توجهی از تولیدات زراعی و باغی در کشور ما وابسته به آب است و این امر را باید در برنامه ریزی مد نظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: در راستای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی باید راهکارهای مختلف از جمله راهکارهای اقتصادی، فرهنگی، قانونی و ساختاری را مد نظر قرار دهیم و فعالیتها را با توجه به این امر انجام دهیم.

معاون دفتر آب و خاک معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی افزود: لازم است در این راستا راهکارهای قابل اجرا و عملی شدن، ارائه شوند تا بتوانیم با عمل طبق این راهکارها از مشکلات مربوط به حوزه مصرف آب در بخش کشاورزی بکاهیم.

علایی گفت: یک ضرورت دیگر در این خصوص این است که در راستای تحقق مدیریت صحیح مصرف در بخش آب کشاورزی به اصلاح ساختار مصرف توجه داشته باشیم تا بتوانیم بهینه سازی مصرف را بیش از قبل عملی و محقق کنیم.

به عوامل محدودکننده تولید توجه کنیم

وی گفت: به صورت کلی در خصوص تولید در بخش کشاورزی باید به عوامل محدودکننده تولید توجه کنیم و این عوامل شناسایی شوند تا بتوانیم برنامه ریزی های لازم در این زمینه را انجام دهیم.

علایی ادامه داد: "چه بکاریم"، "چقدر بکاریم" و "کجا بکاریم"، سه موضوع مهمی هستند که لازم است در فعالیتهای کشاورزی و زراعی همواره به این سه توجه داشته باشیم و آنها را در زمان انجام اقدامات، لحاظ کنیم.

معاون دفتر آب و خاک معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی افزود: اگر به این سه عامل توجه کافی داشته باشیم، بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی حل می شود و شاهد تاثیرات بسیار مطلوبی در این زمینه خواهیم بود.

اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج برگزار شد.