دختران از ضریب هوشی بالاتری نسبت به پسران برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی حسینی ظهر سه شنبه در نشست خبری مشترک آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهارکرد: در سال گذشته پذیرش 5 درصد دانش آموزان در پایگاه های سنجش سلامت به صورت رایگان و 11 درصد به صورت نیمه بها انجام شده است.

وی با بیان اینکه آموزش های قبل از دبستان در نمره آزمون تاثیر مثبت داشته است، افزود: افزایش میزان تحصیلات پدر و به خصوص مادر نیز در افزایش نمره آزمون اثر دارد.

حسینی گفت: پژوهش در سنجش نشانگر تأثیر اشتغال پدر در کسب بالاترین نمره میانگین آزمون و افزایش تعداد خانوار، نمرات را کاهش داده است.

وی به مسئولین پیشنهاد کرد: با تأمین بودجه و اعتبارات در آغاز و پایان طرح، همچنین نظارت بر عملکرد پایگاه ها در شهرستان ها دبیرخانه این ستاد را در تدوین استاندارهای علمی و بومی یاری رسانند.

