به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعدازظهر سهشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کنگان اظهار داشت: خدمات بسیار زیادی در دولتهای نهم و دهم در سطح کشور اجرا شده است که در شهرستان کنگان و به ویژه در بخش عسلویه نیز شاهد این فعالیتها هستیم.
وی به اقدامت و توسعه زیرساختها در بخش عسلویه اشاره کرد و بیان داشت: هر چند با وضعیت آرمانی فاصله داریم ولی شاهد تحقق بسیاری از خواستههای مردم از مسئولان هستیم.
بخشدار عسلویه افزود: پروژههای تصویبشده در جریان سفر مقام معظم رهبری به منطقه عسلویه با جدیت و شتاب قابل قبولی در منطقه اجرایی شده و امیدواریم با تلاش مسئولان دستگاههای اجرایی شاهد تکمیل و تحویل پروژهها باشیم.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای اموزشی در بخش عسلویه اذعان داشت: منطقه ویژه پارس جنوبی همکاری خوبی در این راستا داشته است و شاهد برطرف شدن بسیاری از نواقص و مشکلات در بحث فضاهای اموزشی در سطح بخش عسلویه هستیم.
نادری تکمیل طرحهای نیمه تمام را مهمترین اولویت بخش عسلویه عنوان کرد و افزود: همواره تلاش خواهیم کرد پروژههای عمرانی با کیفیت بالایی اجرا شود و مسئولان اجرایی و پیمانکاران باید به این مهم توجه جدی داشته باشند.
وی از اعزام 650 نفر از بخش عسلویه به حرم امام خمینی(ره) خبر داد و اضافه کرد: برگزاری ایستگاههای صلواتی، برگزاری نمایشگاهی از آثار امام (ره) و برگزاری مسابقه نقاشی در شهرها و روستاها از مهمترین برنامههایی است که به همین مناسبت در بخش عسلویه برگزار می شود.
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