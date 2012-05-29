به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال در نشست های هفته جاری خود برای انتخاب امیرقلعه نویی به عنوان سرمربی به نتیجه رسیدند، عصر امروز سه شنبه جلسه سه نفره ای با حضور احمدرسولی نژاد، علی فتح الله زاده و امیرقلعه نویی برگزار شد و در پایان فتح الله زاده در استقلال ماندنی شد.

امیرقلعه نویی نیز که در دو روز اخیر دو بار در جلسه با مسئولان باشگاه استقلال شرکت کرده بود، در پایان نشست عصر سه شنبه برای جذب بازیکنان جدید اختیار تام گرفت تا کارش را در این تیم آغاز کند.

احمد رسولی نژاد در پایان نشست با سایت وزارت ورزش و جوانان گفت: همانطور که وعده داده بودیم بنا داریم در فصل 91-92 بهترین تیم را برای استقلال تشکیل دهیم و از این بابت هیچگونه نگرانی نزد هواداران میلیونی باشگاه در داخل و خارج نباشد.

وی گفت: جلسه امروز با آقای فتح الله زاده بسیار خوب بود و سعی کردیم دلها را به هم نزدیک کنیم تا استقلال بزرگی خود را کماکان حفظ کند.



رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما داشتن بهترین تیم در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیاست.