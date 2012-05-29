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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۱۲

خراسانی اعلام کرد:

معتکفین سمنانی تا دوازدهم خرداد ماه مهلت ثبت نام دارند

معتکفین سمنانی تا دوازدهم خرداد ماه مهلت ثبت نام دارند

سمنان – خبرگزاری مهر: مسئول ستاد مردمی اعتکاف شهرستان سمنان گفت: ثبت نام داوطلبان شرکت در مراسم عبادی معنوی اعتکاف در این شهرستان که از ظهر امروز آغاز شده تا دوازدهم خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضان خراسانی بعد از ظهر روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل آستان امامزاده علی ابن جعفر سمنان با اعلام اینکه دوازدهم خرداد ماه آخرین مهلت ثبت نام برای علاقه مندان شرکت در مراسم عبادی معنوی اعتکاف است، افزود: فرآیند ثبت‌نام از امروز آغاز شده است و تا ابتدای ایام‌ البیض ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: ثبت نام معتکفین ایام البیض در آستان مقدس امامزاده علی ابن جعفر سمنان، صبحها از ساعت 9 تا 13 و عصرها از ساعت 17 تا 20.30 انجام می شود.

خراسانی از آمادگی 3 مسجد برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در شهر سمنان خبر داد و افزود: مساجدی برای اجرای این مراسم در نظر گرفته شده است که از نظر وسعت بزرگ تر و با تجهیزات کامل باشد.

وی با بیان اینکه مساجد به صورت تفکیکی برای مردان و بانوان در نظر گرفته شده است، گفت: مراسم اعتکاف آقایان در مسجد جامع و بانوان در مساجد امام و اهل بیت انجام می شود.

به گفته مسئول ستاد مردمی اعتکاف شهرستان سمنان، هزینه هر فرد در اعتکاف، 250 هزار ریال است اما به هنگام ثبت نام از هر فرد 180 هزار ریال دریافت می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته در سمنان یک هزار و 300 نفر از آقایان و بانوان معتکف شده بودند، افزود: خیرین و نیکوکاران می توانند با کمک های مالی و معنوی خود، در این امر خیر سهیم شوند.

وی اظهار داشت: اجرای مراسم و برنامه های اعتکاف بیشتر مردمی است و برنامه های آن توسط ستاد اعتکاف مردمی برنامه ریزی می شود و در حاشیه اعتکاف، برای معتکفین برنامه های فرهنگی برگزار می شود.

کد مطلب 1615417

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