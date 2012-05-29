متهم به آدم ربایی طی درگیری با پلیس خراسان شمالی جان خود را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی فوت جوانی که در مقام مقابله با اجرای احکام جنایی، با پلیس درگیر و سپس متواری شده بود، متاسفانه طبق معمول برخی از رسانه‌های برون مرزی، اقدام به وارونه جلوه دادن اصل خبر و القای خصومت قبلی مامور و تبانی ماموران با مقام قضایی برای پایمال کردن خون مقتول نمودند.

سرهنگ قربانعلی داوطلب در این رابطه گفت: در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری، ماموران پاسگاه انتظامی بدرانلوی بجنورد در اجرای دستور قضایی و همچنین حکم صادره از اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد، برای دستگیری فردی به هویت "ح. ت" 26 ساله به محل سکونتش اعزام شدند.

وی افزود: ماموران بعد از مشاهده متهم و ابلاغ دستور قضایی مبنی بر جلب وی به اتهام مشارکت در آدم ربایی، قصد دستگیری او را داشته که متهم بدون مقدمه با یک تیغه چاقوی بزرگ یکی از ماموران را از ناحیه کشاله ران راست زخمی کرد.

فرمانده انتظامی بجنورد تصریح کرد: متهم سپس به مامور دیگری حمله ور شده و به قصد خلع سلاح وی، با مامور درگیر شد، بنابراین این مامور در مرحله اول اقدام به شلیک دو تیر هوایی به منظور مهار متهم و دستگیری او می‌کند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم کماکان با مقاومت در مقابل ماموران و ایجاد جنجال، تعدادی از بستگان و دوستان خود را به کمک می‌طلبد و با کمک آن‌ها بر مامور غالب شده و قصد جان او را با استفاده از چاقو می‌کنند.

وی افزود: اما در نهایت مامور ما برای حفظ جان و اسلحه سازمانی خود، در مقام دفاع مشروع با ملاحظه و رعایت بندهای قانون بکارگیری سلاح، به ناچار شروع به تیراندازی مجدد می‌کند.

به گفته فرمانده انتظامی بجنورد، در این بین، متهم از ناحیه کتف راست و قفسه سینه مجروح شده اما با کمک برادر، دو نفر از دوستان و تعدادی از بستگانش از صحنه متواری می‌شود.

سرهنگ داوطب تصریح کرد: پس از گذشت حدود 40 دقیقه از این ماجرا، متهم به علت وخامت اوضاع جسمانی برای درمان به پایگاه هلال احمر مجاور پاسگاه بدرانلو می‌رود.

وی افزود: در این رابطه بلافاصله متهم به بیمارستان انتقال داده شده که در نهایت در همان جا فوت می‌کند.