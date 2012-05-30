  1. هنر
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۱۹

در گالری اپرا لندن/

آثار کوروش شیشه‌گران روی دیوار رفت

آثار کوروش شیشه‌گران روی دیوار رفت

12 اثر جدید از آثار کوروش شیشه‌گران از ۴ خرداد بنابر دعوت مسئولان اپرا گالری، به شهر لندن رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثاری از کوروش شیشه‌‌گران، نقاش پیشکسوت ۲۴ می(۴ خرداد) در اپرا گالری لندن برپا شده است که در برگیرنده آخرین آثار این هنرمند است.

این نقاش بین‌المللی که طی سال‌های گذشته توانسته با شرکت در حراج‌های مختلف موقعیت خوبی را در نقاشی جهان برای خود و ایران کسب کند، در این نمایشگاه که ۲۴ می‌(چهارم خرداد) در اپرا گالری واقع در نیوباند استریت لندن برگزار شده است، ۱۲ اثر جدید از خود را به نمایش کذاشته است.

بیشتر آثار این نمایشگاه، بدون عنوان و جدید هستند و با تکنیک اکریلیک روی بوم اجرا شده‌اند. شماری تابلو هم تحت عناوین فیگور (۲۰۱۱)، پرتره نقاش(۲۰۰۸) و پرنده (۲۰۱۲) در این نمایشگاه روی دیوار می‌رود.

توانایی کوروش شیشه‌گران در بخشیدن صورت انسانی به فرم‌های آبستره، قابل کتمان نیست. وی فرم‌های سه‌بعدی را از طریق رنگ‌ گذاری و ضرب قلم منحصر به خود، وارد بوم‌هایش می‌کند. خصلت اکسپرسیو آثارش وی را به یکی از مهم‌ترین نقاشان معاصر ایران تبدیل کرده‌است.

اپرا گالری لندن از مراکز مهم هنری جهان است که تاکنون آثار هنرمندان بنامی چون پابلو پیکاسو، سالوادور دالی، پل گوگن، خوان می‌رو، ژرژ براک و مارک شاگال را به نمایش گذاشته است.

کد خبر 1615423

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها