دو نظامی دیگر ناتو کشته شدند/ 23 عضو طالبان به دام افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: در جریان عملیات نیروهای ناتو و افغانی در 24 ساعت گذشته در ولایتهای کابل، هلمند، قندهار، سری پل، بغلان، لوگار، وردک، پکتیا، فراه دست کم 16 عضو کشته و 23 فرد دیگر بازداشت شدند.

نیروهای ناتو و افغانی همچنین موفق به ضبط تسلیحات طالبان شدند. این درحالی است که اعضای این گروه هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

همچنین عصر گذشته در پی برخورد یک ون با یک بمب کنار جاده ای در ولایت بغلان در شمال افغانستان چهار پلیس کشته و یک فرد دیگر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه یک مقام افغانی از کشته شدن سه عامل انتحاری در ولایت ننگرهار در 120 کیلومتری شرق شهر کابل خبر داد.

یک مقام افغانی اعلام کرد که طالبان به "حاجی محمد" یک رهبر قبیله نشین که در مسجدی در ولایت غزنی در شرق افغانستان حاضر شده بود، شلیک کرد. افراد مسلح که به احتمال زیاد از اعضای طالبان بوده، پس از این تیراندازی، محل حادثه را ترک کردند.

خبر دیگر اینکه شب گذشه در جریان عملیات نیروهای افغانی و ناتو علیه طالبان در ولایت پکتیا دست کم چهار نفر از اعضای این گروه کشته شدند.

همچنین ایساف تایید کرد که در پی سقوط یک بالگرد در شرق افغانستان دو نظامی ناتو کشته شدند.

"ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان در گفتگو با رسانه ها ادعا کرد که طالبان باعث سقوط یک بالگرد در ولایت وردک و کشته شدن دهها نظامی آمریکایی شد.