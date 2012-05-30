به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه استقلال نتوانست در رقابتهای لیگ برتر به عنوان قهرمانی برسد و از لیگ قهرمانان آسیا هم حذف شد، زمزمه های تغییرات در کادر فنی و مدیرعاملی باشگاه آبی پوش تهرانی منتشر شد و چندی بعد با برکناری پرویز مظلومی رنگ واقعیت به خود گرفت اما در حالی که احمد رسولی نژاد روز سوم خردادماه اعلام کرده بود علی فتح الله زاده جزو گزینه های مدیرعاملی هیئت مدیره نیست، روز نهم خردادماه فتح الله زاده پس از سفری که با وزیر ورزش به ترکیه داشت، در سمتش ابقا شد!

اما در این فاصله حرف های زیادی بین احمد رسولی نژاد و علی فتح الله زاده رد و بدل شد که لحن چندان دوستانه ای نداشت و در برخی موارد نیز کار به بی احترامی و توهین نیز کشیده شد. در حالی که رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در مصاحبه ای نسبت به بدهی های باشگاه استقلال و درآمد 15 میلیارد تومانی این باشگاه ابراز تعجب و تردید کرده بود، علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به این مصاحبه واکنش نشان داد.

مدیر عامل باشگاه استقلال در مصاحبه خود با خبرنگار مهر در مورد صحبت های رسولی نژاد گفت: ایشان گفته اند چرا باشگاه استقلال موزه ندارد. سوال من این است که مگر ایشان قبل از من در باشگاه استقلال نبودند، برای این باشگاه چکار کردند، چرا موزه نزدند، ثمره حضور ایشان در استقلال حذف از لیگ قهرمانان آسیا بود، حالا از من موزه می خواهند؟ زدن این حرف ها درست نیست. گفته اند که قرارداد بازیکنان مشخص نیست و پول باشگاه وضعیتش مشخص نیست. بیایند بررسی کنند ببینند چه اتفاقی افتاده. مگر من می توانم پول باشگاه را به حساب شخصی ام واریز کنم که اینگونه حرف می زنند.

فتح الله زاده ادامه داد: اعضای هیئت مدیره مشکلی با من ندارند اما ظاهرا آقای رسولی نژاد می خواهند یک تنه همه کارهای باشگاه را انجام دهد و ایستاده است تا من از باشگاه بروم. اگر هم می خواهند دعوا کنند منصفانه دعوا کنند نه اینکه بیایند اینطور به من تهمت بزنند. ایشان گفته است که ما از فدراسیون فوتبال 3 میلیارد تومان پول گرفته ایم. کدام سه میلیارد تومان؟ بیایند بررسی کنند ببینند چقدر بوده؟ کل پولی که از فدراسیون فوتبال به استقلال رسیده 600 میلیون تومان بوده. نمی دانم ایشان 3 میلیارد تومان را از کجا آورده است.

مدیرعامل استقلال که از صحبت های رسولی نژاد دلخور بود شنبه شب به برنامه زنده ورزش از نگاه دو رفت و آنجا هم پاسخ اظهارات رسولی نژاد را داد و حتی او را پدر خانواده استقلال خطاب کرد و گفت: «رئیس هیئت مدیره بزرگ و پدر خانواده است. من اعتقاد دارم رفتارهای رئیس هیئت مدیره این نیست. این حرف خیلی زشتی است که یک پدر فرزند خودش را دزد معرفی کند. من 20 سال است که در این فوتبال هستم و این مسائل برایم نخ‌نما شده است.»

در چنین فضایی و در حالی که علی فتح الله زاده صبح روز یکشنبه به همراه محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان راهی ترکیه شد تا از اردوی تیم ملی بازدید کنند، اعضای هیئت مدیره استقلال عصر یکشنبه جلسه گذاشتند و در مورد گزینه جانشینی فتح الله زاده به بحث و تبادل نظر پرداختند و قرار بود روز چهارشنبه مدیر عامل معرفی شود.

اما برخلاف پیش بینی ها عصر دوشنبه جلسه دیگری برگزار شد و طی آن امیرقلعه نویی به عنوان سرمربی انتخاب شد. این در حالی بود که طبق روال عادی باید مدیرعامل سرمربی را مشخص کند. با این حال روز سه شنبه و پس از انتخاب سرمربی، علی فتح الله زاده به دفتر احمد رسولی نژاد رفت و مدیر عامل استقلال ماند و حکم قلعه نویی را هم داد!

حالا در این چند روز چه اتفاقی افتاد که نظر احمد رسولی نژاد راجع به علی فتح الله زاده تغییر کرد پرسشی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده است. اما برخی ابقای فتح الله زاده در استقلال را بی ارتباط با سفرش به همراه وزیر ورزش و جوانان به ترکیه نمی دانند.

فتح الله زاده پس از بازگشت به ایران و قبل از اینکه در جلسه با احمد رسولی نژاد شرکت کند در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرده بود که 95 درصد مدیرعامل استقلال می ماند. او بعد از این اظهار نظر به وزارت ورزش و جوانان رفت و مدیرعامل استقلال ماند تا همه حرف ها و صحبت هایی که مطرح شده بود فراموش شود و رابطه پدر خانواده و فرزندش هم خوب شود!