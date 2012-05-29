پروژه های عمرانی کرج باید پیوست فرهنگی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، داود وحیدی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج که در سالن جلسات تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار داشت: پروژههای عمرانی کرج باید پیوست فرهنگی داشته باشد و معتقد هستیم کارهای خوب در شهرداری کارهای درست و ماندگار است که اگر به درستی اتفاق می افتاد.



وی افزود: امکان خدمات رسانی به شهروندان کرج با همکاری و وحدت بین شهرداری و شورا بیشتر خواهد بود که این امر در سال جاری محقق خواهد شد.



عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه بزرگترین دستگاه خدمات رسان شهرداری کرج است، اضافه کرد: ماموریت و کارهای فرهنگی باید در تمام عرصه سایه بیافکند.



وحیدی گفت: مخاطبین این معاونت اقشار مختلف جامعه هستند که درخواست و مراجعه دارند و همراهی کردن این افراد کار ساده ای نیست.



وی افزود: در حوزه فرهنگی متولیان متفاوتی وجود دارد و اگر در کار فرهنگی مشکلی پیش بیاید همه مردم باید جوابگو باشند و نبود متولی مشخص کار را بر متولیان عرصه فرهنگ سخت کرده است.



عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه شفاف سازی این تودیع معارفه را شهردار کرج به خوبی انجام داده است، اضافه کرد: هم اکنون شهردار کرج علاقمند است که از توانایی و خدمات حسین امیدیان معاون سابق فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج استفاده کند.



وحیدی با اشاره به اینکه حضور مصطفی رضا حسینی معاون جدید فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج برای شهر ما افتخار بزرگی است، افزود: در حوزه معاونت فرهنگی سیاست های سال 91 را تبیین کرده ایم و تقریباً سیاست های فرهنگی سال 91 تبین و مشخص شده است که در اوایل سال 90 و سال جاری انجام شده است.