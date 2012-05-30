"همدوخته ها" در پردیس ملت و "چهره ها" بر نگارخانه ایوانند

به گزارش خبرنگار مهر، آخر هفته گالری‌های تهران می‌توانند برای علاقه‌مندان به هنر میزبانی خوب باشند تا هنر هنرمندان را به مردم نشان دهند. در این گزارش مروری خواهیم داشت بر برنامه‌های گالری تهران در هفته جاری که مردم می‌توانند با مراجعه به آنها اوقات خود را سپری کنند.





گالری گلستان:



گالری گلستان در تازه‌ترین نمایش آثار خود؛ نمایشگاهی از آثار طاهره واحدیان را آماده نمایش کرده است.



در این نمایشگاه؛ آخرین آثار واحدیان از 5 خرداد تا 15 خرداد روی دیوار رفته و در معرض تماشای عموم گذاشته می‌شود.





برج میلاد تهران:



دومین جشنواره بر آستان آفتاب در آستانه بیست و سومین سالگرد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) از هشتم تا ۱۳ خرداد ماه در برج میلاد تهران برگزار می‌شود.





گالری ساربان:



کامبیز درم بخش آثار طنز آمیزش را با عنوان «تابلو» به گالری ساربان آورد. نمایشگاهی از آثار کاریکاتور های کامبیز درم بخش با عنوان«تابلو»از روز جمعه 5 خرداد ماه به مدت 11 روز در گالری ساربان برپا شده است.



در این نمایشگاه مجموعه ای از 40 اثر کاریکاتور به نمایش آمد که از این آثار 20 اثر روی بوم با تکنیک اکرلیک و مابقی آنها روی کاغذ خلق شده‌اند.





نگارخانه ایوان:



نمایشگاه نقاشی "چهره‌ها" در نگارخانه ایوان بر پاشد



مجموعه‌هایی از نقاشی‌های حمید رضا رستمی و نفیسه افتاده در نگارخانه ایوان برپاشده و تا 12 خرداد ماه سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.



در نمایشگاه نقاشی چهره‌ها ۴۰ اثر نقاشی از چهره‌های هنرمندان معروفی همچون استاد محمود فرشچیان، عزت ا.. انتظامی، پرویز مشکاتیان، مرتضی ممیز، شهرام ناظری، فریدون مشیری و... در معرض دید عموم قرار گرفته است.





موسسه صبا:



نمایشگاه گروهی از آثار هنرمندان چاپ دستی با عنوان «نمایشگاه چاپ، دستی، امروز» در نگارخانه خیال موسسه صبا برگزار می‌شود.



نمایشگاه چاپ، دستی، امروز دربرگیرنده ۱۱۰ اثر از ۳۷ هنرمند معاصر فعال چاپ دستی است. این آثار در تکنیک‌های متنوعی از جمله حکاکی نقاشی، حکاکی چوب، سیلک اسکرین، فتو اسکرین، اچینگ، آکواتینت، درای پوینت، کالگوگرافی، مزوتینت ارائه شده‌اند.





پردیس سینمای ملت:



نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «همدوخته‌ها» ۱۷ تا ۳۱ خرداد ماه در گالری پردیس ملت برگزار می‌شود.



نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «همدوخته‌ها» سه شنبه نهم خرداد ماه ساعت ۱۷ در گالری پردیس ملت افتتاح خواهد شد.



در این نمایشگاه آثار ۱۲ نقاش به معرض تماشا درمی آیند که عبارتند از: آنه محمد تاتاری، وحیده اکبریان، نرگس جدید، لاله حسینی نسب، منیر صحت، مریم عاشوری، ندا غیوری، فرشته محسنی، تاج سر جعفری، نگین ناصرانی، صدف ندیمی، الهام هاشمی.







موسسه اکو:



نمایشگاه آثار خوشنویسی علی اشرف صندوق آبادی در نگارخانه مؤسسه فرهنگی اکو برگزار می‌شود.



این نمایشگاه که شامل ۶۰ تابلوی خوشنویسی می‌‌شود، روز چهارشنبه۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۷ گشایش خواهد یافت.



نمایشگاه آثار علی اشرف صندوق آبادی تا روز ۱۸ خرداد ماه، یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۲۰ و روز جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای علاقمندان خواهد بود.





گالری مینا:





نمایشگاه گروهی نقاشی آتلیه کمالی در نگارخانه مینا عصر روز جمعه ۵ خرداد افتتاح شد.



این نمایشگاه شامل ۱۳۰ اثر رئال از ۴۳ هنرمند است. این آثار در تکنیک‌های متنوعی از جمله آبرنگ، مداد رنگی، رنگ روغن، مداد سیاه، گواش ارائه شده است.



این نمایشگاه تا ۱۱ خرداد ماه در نگارخانة مینا واقع در پاسداران، گلستان دوم، شمارة ۲۱ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ میزبان کلیه علاقمندان خواهد بود.



گالری اثر:



مجموعه‌ای از نقاشی‌های قاسم حاجی‌زاده؛ نقاش ایرانی مقیم پاریس در گالری اثر به تماشا در آمده است.



مروری برآثار روی کاغذ قاسم حاجی زاده از روز جمعه – 29 اردیبهشت ماه در گالری اثر افتتاح شده و نمایش آن تا 17 خرداد به نشانی خیابان ایرانشهر،رو به روی خانه هنرمندان ،خیابان بارفروشان، پلاک 16 ادامه دارد.