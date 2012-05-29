حوزه فرهنگی حساس و نیازمند دقت است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رضا حسینی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج که در سالن جلسات فارابی تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، با اشاره به اینکه حوزه فرهنگی حوزه حساس است و نیازمند دقت و توجه بسیار زیاد است، اظهار داشت: برگزاری اینگونه مراسم تودیع و معارفه با حضور مسئولان استان وظیفه و کارم را سنگین تر می کند.

وی گفت: در زمانی که دادگو شهردار کرج بود، بنده در منطقه 6، پنج، حوزه عمرانی، حراست و بازرسی شهرداری، حوزه وزارت کشور، وزارت علوم و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در زمان ریاست میر سلیمی فعالیت داشتم.



معاون جدید فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج تاکید کرد: یقیناً حسین امیدیان معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج را رها نخواهیم کرد و از تجربیات وی استفاده می کنیم.



رضا حسینی افزود: هدف ما تحقق چشم اندازه نظام و اهداف حوزه معاونت فرهنگی شهرداری کرج و جلب رضایت رهبر معظم انقلاب است.

