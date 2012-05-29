جذب دو بازیکن خارجی و تمدید قرارداد لوپز/ مذاکره با سرمربی معتبر ادامه دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه تراکتورسازی تبریز، "آنسلمو گونزالس" مهاجم تیم ناسیونال پرتغال با عقد قرارداد دو ساله به تیم تراکتورسازی پیوست. آنسلمو در فصل گذشته 8 گل برای تیمش به ثمر رسانده بود. تیم ناسیونال در رده هفتم لیگ پرتغال جای دارد.

همچنین "ژائو ویلا" هافبک فصل پیش تیم ژیل ویل سند پرتغال با عقد قرارداد دو ساله به تیم تراکتورسازی پیوست. ژائو 14 سال در تیمهای پایه باشگاه بنفیکا حضور داشته و فصل قبل نیز 4 گل برای تیمش به ثمر رساند. تیم ژیل ویل سند در رده نهم لیگ پرتغال قرار دارد.

ضمن اینکه "فلاویو لوپز" هم امروز قراردادش را با باشگاه تراکتورسازی به مدت دو سال تمدید کرد. فلاویو لوپز در فصل قبل توانست با به ثمر رساندن 10 گل به عنوان بازیکن موثر این تیم مطرح شود.

از سوی دیگر سایت باشگاه تراکتورسازی خبر داد پس از پیوستن قلعه‌نویی به استقلال، مسئولان باشگاه تراکتورسازی بیکار ننشسته و در حال نهایی کردن مذاکرات‌شان با یک مربی معتبر خارجی هستند که نام این مربی به محض قطعی شدن همکاری با باشگاه اعلام می‌‎شود.