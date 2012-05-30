خبرنگاران استان البرز رتبه بندی می شوند

علاءالدین سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ساماندهی خبرنگاران استان خبر داد و گفت: به زودی کمیته ارزیابی فعالیت خبرنگاران با هدف ساماندهی این صنف تشکیل شده و مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: علاوه بر سامانه سمان و ثبت اطلاعات در این سیستم، خبرنگاران بر اساس شرایط مشخصی دراستان البرزرتبه بندی می شوند.

سیفی در پاسخ به ملاک این رتبه بندی اظهارداشت: علاوه بر شرایط اختصاصی و تایید صلاحیت انفرادی برای خبرنگاران، آموزش در صدر شرایط حضور درعرصه خبرنگاری خواهد بود.

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خبرنگاران استان البرز بعد از احراز شرایط در دوره های آموزشی مقدماتی و تخصصی شرکت خواهند داشت و بر اساس احراز میزان تخصص و کارایی رتبه بندی می شوند.

وی افزود: با این اقدام جایگاه خبرنگاران تازه وارد و کارکرده این عرصه نیز مشخص خواهد شد و فقط خبرنگاران با تجربه امکان حضور در برنامه هایی با حضور مسئولان کشوری و پوشش رسانه ای آن را برعهده خواهند داشت؛ به این ترتیب جایگاه و شأن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با حضور خبرنگاران با تجربه در این حوزه حفظ خواهد شد.

علاءالدین سیفی درباره وضعیت بیمه خبرنگاران نیز عنوان کرد: بیمه خبرنگاران ازطریق سامانه وزارت فرهنگ وارشاد انجام می شود و قول مساعدی نیز برای تسریع بررسی آثار داده شده است.

وی درپایان افزود: تامین بیمه خبرنگاران از جمله امکانات رفاهی است که می توان برای این گروه فراهم ساخت.