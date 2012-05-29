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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۰۹

امیدیان:

گزارش عملکرد باید قابل مشاهده و محسوس باشد

گزارش عملکرد باید قابل مشاهده و محسوس باشد

کرج – خبرگزاری مهر: معاون سابق فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج گفت: گزارش عملکرد باید قابل مشاهده و محسوس باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیدیان بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج که در سالن جلسات فارابی تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار داشت: گزارش عملکردی در کار نیست بلکه کار و عملکرد باید خودش را نشان دهد و قابل مشاهده باشد.

وی افزود: در عرصه فرهنگی استان البرز در بهترین وضعیت از مسئولان فرهنگی خوبی برخوردار بوده است.

معاون سابق فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج گفت: امیدوارم در آینده شاهد آرمان شهر اسلامی و مهندسی ایرانی و اسلامی باشیم و به این امر دست پیدا کنیم.

امیدیان ادامه داد: دوران مسئولیتم در شهرداری کرج یکی از بهترین دوران زندگی ام بود.
 

کد مطلب 1615463

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