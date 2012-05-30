خورشید تئاتر البرز طلوع می کند

به گزارش خبرنگارمهر، سالهای سال بود که کلانشهرکرج در سایه بی هویتی ها بدون هیچ اظهارنظری درعرصه فرهنگ و هنر فقط نظاره گر نقش آفرینی های هنرمندان پایتخت نشین بر سکوی بلندجشنواره ها و فستیوال های مختلف بود. درآن دوران همواره آرزوی دیرینه هنرمندان این شهرآن بود که بالاخره آن روز برای ما هم فرا خواهد رسید؛ با تشکیل اداره کل فرهنگ و ارشاد بعد از استانی شدن البرز و حضور قادر آشنا مدیرکل پیشین این اداره کل که به واسطه موفقیت خود در برگزاری جشنواره ها و جلب نظر مسئولان امر امروز بر مسند مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تکیه زد، اتفاقات بدیعی درعرصه فرهنگ وهنر رخ داد و حاکی از آن بود که البرزهم حرف های زیادی برای گفتن دارد.

به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها و فقدان فرهنگ پذیرش اتفاقات جدید و به جهت سطح تفکرات متفاوت نشات گرفته از تعدد قومیت ها که می توانست تاثیری بالعکس در این اتفاق داشته باشد؛ آشنا با بهره گیری از عاملی که همواره بی هویتی البرز و شهر کرج را به رخ می کشید و همچون پتکی بر سر شهر می کوبید با استفاده از حضور این قومیت ها نه به عنوان مانعی بر سر راه رشد و تعالی هنر که عنوان اصلی ترین محوربرای پرداختن به مقوله هنر توجه و نگاهی ویژه داشت.

درست بهمن ماه سال گذشته بود که استان البرز اولین تجربه میزبانی سی امین جشنواره بین المللی فجر را پذیرا شد و با به پرواز درآمدن سیمرغ سی امین جشنواره بین المللی فجر از فراز آسمان البرز شاهد ضیافتی از هنرمندی هنرمندان این استان بودیم.علاوه بر برپایی جشنواره های موسیقی، فیلم ، شعر، تجسمی ، یک پر از پرهای این سیمرغ نیز برشانه تئاتر شهرمان نشست و اجرای تئاترهای صحنه و خیابانی خیلی از علاقمندان به هنر تئاتر را جذب خود کرد.

بهمن ماه سال گذشته در زمستانی سرد، البرز بهاری نو را تجربه کرد و سرفصلی جدید از هنر را به روی ساکنان این استان گشود، هرچند دراین بین کاستی هایی هم وجود داشت اما در اولین تجربه حاکی از توان برگزاری و وجود پتانسیل های قابلی دراین حوزه بود.

از آن تجربه تا کنون نوک پیکان انتقادها همواره به سوی مجری برگزاری این جشنواره ها بوده و تا کنون نیز ادامه دارد به نحوی که با ورق زدن هریک از نشریات محلی و سرک کشیدن به سایت ها و خبرگزاری ها شاهد نقدهای مختلفی مبنی بر اقدامات ویترینی و سیاه نمایی هایی از سوی اهالی فرهنگ و هنر برای جلوه گری درحوزه فعالیت شان بوده ایم.

اکنون برپایی اختتامیه اردیبهشت تئاترایران ومنتخبی استان البرزبه عنوان یکی از سه استان برگزیده، اتفاق و بهانه ای است برای دستمایه قراردادن گفتگوی این هفته خبرگزاری مهر درپرداختن به مقوله هنر تئاتر و اینکه تلاش های صورت گرفته دراین بخش با اذعان به تمام کاستی ها و نقصان ها بی نتیجه نبوده وماحصل آن منتخبی استان البرز به عنوان شاخصه ای بارز از تلاش و پشتکار در عرصه هنر تئاتر برای نمونه شدن دربین سایراستان ها بوده است.

هنر ویترینی از اندیشه های هنرمندان

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره تقدیر از تئاتراستان البرز در پنجمین اردیبهشت تئاترملی ایران می گوید: دراین مدت تمام تلاش بر این بوده است که با کمترین امکانات بهترین بازده را داشته باشیم وبرگزیدگی استان البرز و موفقیتی که در پرداختن به تئاتر کسب کردحاصل تلاش های صورت گرفته از سوی اهالی فرهنگ وهنر وحمایت های این اداره کل بوده است.

ابراهیم گله دار زاده در پاسخ به مهر درخصوص نظرات متعددی مبنی بر سیاه نمایی ها و اقدامات ویترینی که پیش تر از سوی رسانه ها منتشر شده بود و اینکه به نوعی هدر رفت هزینه ها عنوان می شد نیز گفت: هنر به ذات خود ویترینی از اندیشه ، باورها و اعتقادات هنرمند است که در مبنای هنری که به آن می پردازد بروز وظهور پیدا می کند، بنابراین این ادعا که اقدامات ویترینی بوده است نیز به همین موضوع برمی گردد، بله اقدامات صورت گرفته ویترینی از توانایی های هنرمندان در مقوله های مختلف تئاتر، سینما، موسیقی و... بوده است.

وی افزود: در واقع باید ادعا کرد که هنرمندان تئاترالبرز درجشنواره های مختلف تئاترمنطقه ای و بین المللی، هنرها و توانمندی هایشان را در ویترینی به تماشاچیان خود عرضه کردندو درضیافت تئاتر البرز گروهی جذب هنرهای هنرمندان شدند و عده ای آن را سیاه نمایی قلمداد کردند.

بازتاب جشنواره بین المللی تئاترفجر

گله دار زاده در ادامه این گفتگو منتخبی این اداره کل در جشن اردیبهشت ملی ایران را بازتاب تلاش های صورت گرفته دانست و افزود: اکنون روی دیگر این ویترین نمایی ها به سوی استان البرزی ها گشوده شده است وشاهد آن هستیم که سیاه نمایی هایی که بعضا عنوان می شد استان البرزی ها را در جشن اردیبهشت تئاتر ملی رو سفید کرد؛ بنابراین برگزاری این جشنواره ها نه تنها به ضرر استان نبوده است بلکه موجب شناخته شدن استعدادهای هنرمندان و اهالی تئاتر بوده و قطعاً نگاه ویژه مسئولان ارشد استانی و نظاره گران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به هنرمندان تئاتر البرز در بر خواهدداشت.

سالن های خالی تئاتر البرز در انتظار تماشاچی

معاون هنری سینمایی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به موانع و مشکلات فرا روی تئاتراستان و داستان تکراری و کلیشه ای کمبود سالن و فضا برای دیدن نمایش ها نیز اظهار داشت: ضمن آنکه به برخی مشکلات و کمبودها در استان و شهرستان ها واقف هستیم اما اگر حمایت های مسئولان فرهنگ و هنر استان در بین نبود شاهد حضور و روانه شدن هنرمندان تئاتری برای به اجرا گذاشتن تئاترهای خارج از کشور نبودیم.

وی افزود: نمونه آن تئاتراصغر گروسی از شهرستان نظرآباد بود که با حمایت های صورت گرفته در ایتالیا به نمایش درآمد و با استقبال نیز مواجه شد.

گله دارزاده با اذعان به موانع و کمبود سالنها گفت: هرچند گلایه های متعددی درخصوص فقدان سالن های مختص به تئاتر و... وجود دارد اما آن دست از سالن های موجود نیز اغلب اوقات خالی از جمعیت مشتاق برای دیدن تئاتراست و این موضوع با گلایه های اهالی تئاتر و هنرمندان مطابقت ندارد؟؟

وی افزود: ایجاد سالن های تخصصی و ویژه برای اجرای تئاتر مستلزم فراهم ساخت زیرساخت ها است و یک شبه نیز نمی توان کلیه این زیر ساخت ها را فراهم کرد، بلکه نیازمند گذر زمان هستیم وبه مرور با احداث سالن های تخصصی کوچک در شهرستانها و سایر نقاط می توان بخشی از نیازهای موجود را مرتفع ساخت.

معاون هنری سینمایی افتتاح دو پلاتو رودکی و فردوسی را در مجموعه تئاتر شهر فتح بابی برای انجام اقدامات بنیادی تر در این زمینه برشمرد.

نوید به تئاتری های شهرستان/ افتتاح دو پلاتو

ابراهیم گله دارزاده درادامه این گفتگو درپاسخ به خبرنگارمهر، درباره برخی گلایه های طرح شده در مراسم اردیبهشت تئاترالبرز از سوی هنرمندان تئاترشهرستان به حمید شاه آبادی معاون هنری وزیر ارشاد درخصوص سالن های فاقد امکانات برای اجرای تئاتر نیز گفت: این نوید داده می شود که به زودی پلاتوهای تخصصی و حرفه ای براساس استانداردهای روز دنیا و درخور نیاز هنرمندان شهرستان احداث شود.

با طرح پرسش دیگری درخصوص اینکه آیا سالن فعلی تئاترشهرکرج مجهزبه پلاتوهای تخصصی و حرفه ای براساس استانداردهای روز دنیا است؟ گفت: سعی برآن بوده که اینگونه باشد و افتتاح دو پلاتوی اخیر نیز در مجموعه تئاترشهر با همین هدف و رویکرد بوده و امکانات لازم نیزبرای آن در نظرگرفته شده است.

جعبه سیاه اتفاق جدیدی در تماشای تئاترو نمایش

وی در بخش دیگری با تاکید بر لزوم ارتباط مخاطبان با بازیگران تئاترواز بین رفتن نقش صندلی و... برای تماشای بازی ها دراین حوزه عنوان کرد:اگر بتوان همه چیز را از تئاتر گرفت، مخاطب و بازیگر آن را نمی‌توان حذف کرد.گله دار زاده ادامه داد: این دو مورد باید در یک مکان به هم برسند و این مکان، همان سالن نمایش است لذا اولین و اساسی‌ترین نکته‌ای که در سالن نمایش باید وجود داشته باشد، ارتباط هر چه بیشتر مخاطب با اثر هنری در حال اجرا است.

وی افزود: در سالهای اخیر گونه‌ای از سالن ها به نام بلک باکس در تئاتر رواج پیدا کرده اند واز خصوصیات آنها احاطه تماشاگر براجرا است.

معاون هنری سینمایی در تشریح کارکرد بلک باکس درتئاتر گفت: درجعبه سیاه (بلک باکس) کف صحنه از بین می رود وبا ارتباط بیشتر بازیگر با مخاطبان این تغییر نگاه ملزم و ایجاد می کند؛ درواقع این نوع نگاهی است که انسان معاصر در تغییر اجرای تئاتر پیش گرفته است، ما نیز سعی داریم با همسو کردن شرایط روز درعرصه تئاتر استان البرز به این سمت پیش برویم.

گله دار زاده در پایان این گفتگو آینده مطلوبی را برای تئاتر استان البرز متصور شد و پیش بینی کرد با گام هایی که در برگزاری جشنواره های تئاتر استانی و بین المللی برداشت شده است و افتتاح پلاتوهای دیگر در سایر شهرستان ها شاهد پیشرفت هنرتئاتر استان البرزو خوش درخشیدن اهالی تئاتر این استان در فستیوال های بین المللی باشیم.

افق طلایی تئاتر البرز درآستانه طلوع

درپایان باید گفت اتفاقات اخیر درحوزه تئاتراستان البرز شامل افتتاح دو پلاتو رودکی و فردوسی درمجموعه تئاترشهروآغار بکاررسمی این مرکزبه عنوان سقفی برای هنرمندان تئاتراستان، هدیه یکصد میلیون تومانی معاون هنری وزیرارشاد به تئاتراستان ها ومنتخبی استان البرزی ها دراردیبهشت تئاتر ایران در کنار تقدیر از اصحاب فرهنگ وهنر، با حضور دومین مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی که قطعاً برنامه های جدیدی را دراین حوزه خواهد داشت فصل جدیدی رابه روی اهالی فرهنگ و هنراین استان خواهد گشود و نویدگر آینده ای روشن در سایه حمایت مسئولان بخش فرهنگ و هنر است، بی شک تئاتر البرز در ادامه این مسیر دوران طلایی را تجربه خواهد کرد و نظاره گران بیشماری را به محک قضاوت خواهد نشاند.

گزارشگر سپیده غفاری