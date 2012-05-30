  1. جامعه
سردار مومنی به مهر خبرداد؛

تمهیدات پلیس برای تعطیلات پیش رو/ توقیف خودروهای حادثه ساز

رئیس پلیس راهور از اجرای طرح ویژه ترافیکی در تعطیلات پیش رو خبر داد و گفت: همزمان با اجرای این طرح برخورد با رانندگان حادثه‌ساز تشدید و خودروی آنها توقیف می‌شود.

سردار اسکندر مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله در ایام رحلت امام خمینی (ره) مشتاقان زیادی برای تجدید میثاق به سمت بارگاه ایشان سفر می کنند ضمن اینکه تقاضای سفر به شهرهای زیارتی نیز افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه هماهنگیهای لازم با سایر دستگاهها برای تعطیلات پیش رو انجام شده ادامه داد: با این همه پلیس تمهیدات لازم را برای تعطیلات پیش رو در نظر گرفته و طرح ویژه ای را در جاده های پرتردد و منتهی به تهران اجرا می‌کند.

به گفته رئیس پلیس راهور، تیمها و نیروهای پلیس ساماندهی شده اند و در جاده های پرتردد و نقاط حادثه خیز مستقر می شوند. ماموران علاوه بر روان سازی و تامین ایمنی آمد و شد با تخلفات برخورد می کنند.

مومنی از توقیف خودروهای حادثه ساز خبر داد و تاکید کرد: خودروی رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه ساز شوند علاوه بر نمرات منفی در صورتی که دو تخلف را به صورت همزمان انجام دهند توقیف می شود. همچنین همراه داشتن مدارک مورد نیاز خودرو از جمله کارت خودرو، گواهینامه، بیمه نامه و معاینه فنی الزامی است.

