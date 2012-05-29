اعتیاد سلامت روانی جامعه را به مخاطره می اندازد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین همایش سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان با حضورصفاری نیا رئیس انجمن روانشناسی ایران، امیری رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان، حجت الاسلام صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، سردار مسعود جعفری نسب فرمانده انتظامی استان، جمعی از مسئولان استان و شهرستان، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد.



در این همایش جواد طاهری با اشاره به اهمیت سلامت روانی و اجتماعی جامعه اظهارداشت: سلامت روانی روح و جسم از اموری است که در شکلهای مختلف و در دوره های متفاوت دغدغه بشر بوده و در هیچ دوره ای انسانها از این مسئله که جسم و روان باید در کنار هم و متناسب با یکدیگر رشد کند تا انسان به یک زندگی اجتماعی خوب برسد غافل نبوده است.



وی افزود: وسوسه و هوس دو عنصری هستند که از ابتدای خلقت وجود بشریت را فرا گرفته و باعث خارج شدن انسان از مسیر اصلی زندگی شده است و در ناهنجاری ها و اعتیاد نیز علت اصلی است.



سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان تصریح کرد: سلامت روان بشریت موضوعی است که هرگز زندگی صنعتی و رفاه بشری مانع از کاهش این دغدغه نشده بلکه به تناسب پیشرفت، دغدغه زندگی انسانها هم بیشتر شده از این رو موضوع سلامت روان همواره از مهمترین مسائل زندگی بشریت بوده و در این بین اسلام هم از طریق پیامبران و ائمه اطهار در آیات قرآنی، احادیث و روایات به آن اشاره کرده تا توجه افراد به آن جلب شده و آن را جدی بگیرند و سلامت روان به عنوان اصلی ترین مسئله بشریت در گذشته و امروز بحساب می آید.



این مسئول در ادامه اعتیاد را معضل و مشکل اساسی جوامع کنونی دانست و یادآورشد: اعتیاد نقش بسزایی در به خطر انداختن سلامت روانی و اجتماعی انسانها دارد.



وی افزود: در جامعه صنعتی و پیشرفته امروزی اعتیاد به عنوان یکی از معضلات و مشکلات مهم تلقی می شود که توانسته زندگی انسانها را تحت شعاع خود قرار دهد و علی رغم تلاش علماء، اندیشمندان و دستگاه های اجرایی و انتظامی کشور آن گونه که باید و شاید موفق به ریشه کنی این دیو افیونی نشده ایم.



طاهری در ادامه گفت: به معتاد باید به مانند یک بیمار نگاه کنیم زیرا اعتیاد باعث به خطر افتادن سلامت جسم و روح جوانان زیادی از این مرز و بوم شده که خواسته یا ناخواسته گرفتار آن شده و زندگی خود و جامعه را به شکل های متفاوت تحت تاثیر قرار داده است.



استاد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: وظیفه همه دستگاه های اجرایی بویژه مراکز علمی و دانشگاهی آگاه سازی جوانان و آینده سازان کشور ازمضرات این پدیده شوم و پیشگیری از آن است که تا امروز اقدامات متعددی از سوی مسئولان مبارزه با مواد مخدر انجام شده و دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان هم به فراخور امکانات و اختیارات، در این زمینه و آگاه سازی و اطلاع رسانی اقدام کرده است.