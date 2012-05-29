به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه جمعی از مدیران مجتمع های مسکونی پایتخت به دعوت از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در برج میلاد حضور یافته تا خود را برای اجرای طرح 40 خانه آماده کنند.

بر اساس این گزارش اهدا و نصب تابلوهای فرهنگی و اطلاع رسانی در مجتمع های مسکونی 100 واحد به بالا ، برگزاری مسابقات و اهداء سبدهای فرهنگی و همچنین همایش مدیران مجتمع های مسکونی بخشی از این طرح است.

در این همایش امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ابتکار این طرح را از آن مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران عنوان کرد و گفت: تمام تلاش خود را می کنیم تا یک هزار و 200 بلوک مسکونی تهران در فاز اول زیر پوشش این طرح قرار بگیرد.

در ادامه این مراسم مرتضی احمدی بازیگر و دوبلور ، منوچهر والی زاده دوبلور، مهران رجبی بازیگر، امیر دژاکام و داوود رشیدی هم روی آمده و مشکلات شهرنشینی را برای مردم تشریح کردند.

این هنرمندان با قدردانی از اقدامات موثر شهرداری تهران گفتند ای کاش سایر سازمانها و نهادها هم در این زمینه کمک حال شهرداری بودند. آنها با اعتراض به بی خیالی برخی از مسئولان از سازمانهای مسئول خواستند به کمک مدیران شهری آمده تا فرهنگ فراموش شده شهرنشینی و همسایه داری ترویج شود.

در پایان این مراسم از این هنرمندان با حضور مرتضی طلایی و خوراکیان تقدیر شد.