تعداد مراکز فرهنگی دیجیتال استان سمنان به 10 مرکز می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرهنگسرای دیجیتال سمنان با اعلام اینکه 10 مرکز فرهنگی دیجیتال در استان سمنان راه اندازی می شود، افزود: علاوه بر فرهنگسرای دیجیتال سمنان، دو مرکز خانه فرهنگ دیجیتال در شهرهای گرمسار و شهمیرزاد راه اندازی شده است و هفت مرکز نیز در دیگر نقاط استان سمنان در حال تجهیز است تا در آینده به شبکه ملی فرهنگ اضافه شوند.

وی گفت: وزارت ارشاد مجری طرحی به نام شبکه ملی فرهنگ است که با همکاری وزارت ارشاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال انجام است.

سوقندی با اشاره به راه اندازی مجتمع فرهنگی دیجیتال سمنان همزمان با افتتاح شبکه فرهنگ در استان، اظهار داشت: با راه اندازی مجتمع های فرهنگی دیجیتال، کانونهای فرهنگی هنری مساجد، مجتمع های فرهنگی هنری و مؤسسات قرآنی در راس موضوعات برنامه های این شبکه فرهنگ قرار می گیرند.

وی درباره مزایای خانه های دیجیتال افزود: این خانه ها علاوه بر فرهنگ سازی به اشتغالزایی و توسعه شبکه فرهنگ در استفاده بهینه از دنیای مجازی با رویکرد فرهنگی و مصون از مخاطرات موجود در فضای مجازی کمک می کند.

وی اظهار داشت: در خانه دیجیتال سمنان بیش از 700 نرم افزار در حوزه های مختلف دینی و قرآنی همراه با ارائه محصولات فرهنگی، بازی های رایانه ای، تولید انیمیشن و تولید نرم افزار های مخصوص موبایل عرضه می شود.

سوقندی تصریح کرد: بهره گیری از مدیریت اطلاعات و تبدیل آن به معرفت، نیازمند فرهنگ خاص خود است که این مقوله در مراکز خانه دیجیتال مقدور شده است.

به گفته وی، در این طرح دولت با ایجاد فضایی آماده، شرایط را برای حضور بخش خصوصی فراهم می کند و این موضوع باعث توسعه شبکه فروش و رشد تقاضا و کاهش قیمت محصولات فرهنگی و دنیای مجازی و در نهایت باعث می شود تا مخاطبان به سمت خرید نرم افزارهای مجاز متمایل شوند.