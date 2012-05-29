62 هزار خانوار بروجردی تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صیرفی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری بروجرد اظهار داشت: طرح پزشک خانواده در سالهای گذشته در دنیا اجرا شده و همچنان در کشور، استان و شهرستان بروجرد هم در حال اجراست.

وی تصریح کرد: طبق این طرح بین 500 تا 2500 نفر زیر نظر یک پزشک عمومی قرار می گیرند که پس از شناسایی خانواده ها پزشک توسط سرپرست خانوار مشخص می شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد گفت: در حال حاضر 62 هزار خانوار باید در قالب این طرح در بروجرد شناسایی شود که تا کنون 10 درصد یعنی 6 هزار خانوار از آنها شناسایی شده است.

بنابر این گزارش در پایان جلسه شورای اداری بروجرد فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بروجرد به خاطر کسب رتبه اول قرائت قرآن در استان لرستان مورد تقدیر قرار گرفت.

همچنین در این جلسه فرشاد یوسفوند به عنوان معاون مدیر کل راه و شهرسازی استان و رئیس اداره راه و شهرسازی بروجرد، فرج اله شاهوردی زاده به عنوان معاون مدیر کل آموزش و پرورش استان و رئیس آموزش و پرورش بروجرد و علی یاراحمدی به عنوان رئیس اداره مالیاتی شهرستان بروجرد معرفی شدند.