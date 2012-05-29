اعتیاد نابودی نسلهای بشری را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین همایش سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان عصر سه شنبه با

حضور صفاری نیا رئیس انجمن روانشناسی ایران، امیری رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان،

حجت الاسلام صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب، سردار جعفری نسب فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین و جمعی از مسئولان استان و شهرستان، اساتید و دانشجویان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان برگزار شد.



در این همایش حجت الاسلام صادقی نیارکی توزیع مواد مخدر و آلوده کردن جوانان این مرز و بوم را سیاست اصلی دشمنان نظام دانست و اظهارداشت: مسئله اعتیاد و ورود مواد مخدر به کشور مسئله جدید و تازه ای نیست بلکه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از گذشته تاکنون برای انحراف جوانان و شکست نظام نسبت به ترانزیت مواد مخدر به کشور اقدام می کنند.



وی افزود: در چند سال اخیر دشمنان خارجی کشور با وارد کردن مواد مخدر صنعتی و روان گردان که به مراتب فاجعه انگیزتر از تریاک و سایر مواد مخدر است اهداف شوی را دنبال می کنند تا نسل جوان را نابود کنند.



صادقی بیان کرد: هوشیاری دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر و صرف هزینه های سنگین مادی و معنوی تا حدود زیادی باعث کاهش ورود و پخش این گونه مواد در جامعه شده است و قطعاً این روند در آینده با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.



دادستان عمومی استان قزوین در ادامه تقدیم بیش از چهار هزار شهید توسط جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با مواد مخدر را نشان دهنده عظم جدی و راسخ مسئولان کشورمان در ریشه کن کردن مواد مخدر دانست و گفت: قربانیان استعمال مواد مخدر یک نفر نیست بلکه یک نسل و در واقع کل بشریت مورد هدف استعمارگران ضد بشریت در جهان قرار گرفته است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود اعتیاد را ریشه تمامی فسادها دانست و یادآورشد: با بررسی های بعمل آمده و آسیب شناسی بر روی پرونده های مختلف مشخص شد زیرساخت و منشأ تمامی جرائم و تخلف در جامعه به استعمال مواد مخدر و اعتیاد بازمی گردد زیرا اعتیاد تأثیر بسزایی در به خطر افتادن سلامت روانی و ارتکاب جرائم گوناگون دارد و سلامت اجتماعی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.



صادقی نیارکی در پایان کنترل شدید مرزهای کشور، برخورد صریح ، قاطع و بدون اغماض با توزیع کنندگان مواد مخدر از سوی دست اندرکاران قضایی و انتظامی را از عوامل مهم در کاهش ورود مواد مخدر به کشور و در نتیجه بالا رفتن سلامت روانی اجتماع و رافت با توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر را خیانتی نابخشودنی دانست.