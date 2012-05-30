این اقدام در پی کشتار مردم بیگناه منطقه الحوله در حومه شهر حمص که به کشته و زخمی شدن صدها نفر از جمله کودکان و زنان منجر شد صورت گرفت.



با اینکه شواهد نشان می دهد که این جنایت توسط سلفی ها، عناصر القاعده وگروه های تروریستی مسلح صورت گرفته اما غرب و رسانه های عربی منطقه در یک اقدام هماهنگ دولت سوریه را به کشتار مردم منطقه الحوله متهم کردند.



کشتار مردم الحوله توسط سلفی ها، رویکردی کامل طایفه ای و مذهبی دارد، زیرا عمده قربانیان این جنایت عمدتا از اقلیت های علویان و مسیحیان هستند.



این خانواده ها قبلا در حمص ساکن بودند و به دلیل این که در تظاهرات شهر حمص مشارکت نمی کردند سلفی ها و مجموعه های مسلح تروریستی آنان را به طرفداری از دولت بشار اسد متهم و مورد آزار قرار می دادند.



این خانواده ها اخیرا برای در امان ماندن از حملات شبانه سلفی ها وگروه های مسلح به منطقه الحوله در حومه شهر حمص کوچ کردند، اما به طرزوحشیانه ای مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و قتل عام شدند.



گروه های مسلح که در یک ائتلاف نا قدس با عناصر القاعده مرتکب دهها جنایت شده اند، دولت سوریه را به کشتار این خانواده ها متهم کردند تا افکارعمومی را علیه دولت بشار اسد تحریک کنند.



برخی کشورهای غربی بدون انجام تحقیقات لازم درباره ماهیت عاملان این جنایت به طور یکجانبه دولت سوریه را محکوم وسفرای این کشور را اخراج کردند.



در همین حال شبکه العربیه وابسته به رژیم آل سعود در یک اقدام غیر قابل توجیه با سخنگوی کابینه بنیامین نتانیاهو درباره جنایت منطقه الحوله حمص گفتگو کرد.



در این مصاحبه سخنگوی رژیم صهیونیستی با گرفتن ژست طرفداری از مردم سوریه و در تلاش برای فریب افکار عمومی از جنایات مستمر اشغالگران قدس در سرزمین فلسطین از تریبون رسانه رسمی سعودی، دولت سوریه را به کشتار مردم الحوله متهم و با مردم سوریه ابراز همبستگی کرد!.



این امر نشان می دهد که عربستان ، قطر ، ترکیه رژیم صهیونیستی وغرب در یک اقدام هماهنگ تلاش می کنند تا دولت بشار اسد را منزوی و سرنگون کننند.



اخراج سفرای سوریه از کشورهای اروپایی اقدام عجولانه ای است که خارج از عرف بین المللی به شمار می رود، زیرا ژنرال رابرت مود فرمانده نیروهای سازمان ملل در سوریه در گزارش خود به سازمان ملل به طور تلویحی گروه های تروریستی را به ارتکاب جنایت الحوله متهم کرد.



بنا براین اکنون کشورهای غربی و نیز عربستان قطر و اسرائیل درصدد بازی در زمین سوریه هستند تا راه را برای نفوذ گروه های تروریستی در سوریه هموار کنند.



"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل



