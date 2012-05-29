ایران از کشورهای برتر جهان در مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین همایش سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان سه شنبه با حضور صفاری نیا رئیس انجمن روانشناسی ایران، امیری رایزن فرهنگی افغانستان در ایران، حجت الاسلام صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب، سردار جعفری نسب فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین و جمعی از مسئولان استان و شهرستان، اساتید و دانشجویان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان برگزار شد.



در این همایش اسدالله امیری به عزم جدی دولت و کشور افغانستان به مبارزه با کاشت و تولید مواد مخدر اشاره کرد و اظهارداشت: در گذشته عمده درآمد کشور افغانستان از طریق کاشت و تولید خشخاش و صادرات آن به دنیا به دست می آمد اما در چند سال اخیر و با روی کار آمدن دولت جدید سیاست مبارزه با کاشت و تولید مواد مخدر به ویژه تریاک سرلوحه کارها قرار گرفته است.



وی افزود: همچنین دولت با صرف هزینه های زیاد کشاورزان افغانی را با سیاست های تشویقی و بازدارنده به کاشت سایر محصولات کشاورزی ترغیب کرده که این کار اتفاق خوبی است.



رایزن فرهنگی افغانستان در ایران تصریح کرد: از دیگر اقدامات دولت افغانستان در کاهش تولید و مبارزه با مواد مخدر ایجاد مراکز مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر است که در هر استان و ایالت، سازمانهایی تشکیل شده که وظیفه اصلی آنها مبارزه با مافیای تولید مواد مخدر است.



وی در پایان سخنان خود به همکاری تنگاتنگ جمهوری اسلامی ایران در اجرایی شدن این سیاست و مبارزه جدی با قاچاقچیان مواد مخدر و کنترل شدید مرزها اشاره کرد و ایران را به عنوان یکی از کشورهای برتر جهان در ریشه کنی مواد مخدر در منطقه و جهان برشمرد.



صفاری نیا رئیس انجمن روان شناسی ایران و دکتر شریعتی از کارشناسان مواد مخدر از دیگر سخنرانان این همایش بودند که پیرامون راههای مقابله با اعتیاد و افزایش سلامت روانی و اجتماعی جامعه مطالبی بیان کردند.



در حاشیه این همایش نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر و راههای پیشگیری از اعتیاد توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر ناجا برپا شده که مورد توجه و استقبال تعداد زیادی از دانشجویان و اساتید قرار گرفت.