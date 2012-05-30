کتاب شمیم بهشت روایتی از زنان شهید استان مرکزی است

مریم طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همیشه در خصوص جنگ و شهادت از مردان شهید و کسانی که مستقیم با جنگ در ارتباط بوده اند صحبت شده و کمتر در مورد زنان، دختران و کودکانی که در حملات هوایی و بمباران های دشمن به شهادت رسیده اند پرداخته شده است.

وی افزود: شمیم بهشت به معرفی خاطرات و شرح شهادت شهدای زن و کودک استان مرکزی که از نوزاد شیرخوار تا پیرزن سالخورده پرداخته است.

طالبی با بیان اینکه منابع ابتدایی آرشیو ناقصی از مشخصات زنان شهید بود، گفت: آرشیوی که بنیاد شهید در اختیار ما قرار داده بود آرشیو ابتدایی بود با این وجود ما با توجه به آرشیو و اطلاعاتی که داشتیم با خانواده این عزیزان تماس گرفتیم و به تکمیل اطلاعات خود پرداختیم.



وی در خصوص نحوه برخورد خانواده شهدا با اقدام آن ها گفت: برخی خانواده ها از تماس ما استقبال کرده و برخی گله داشتند که چرا اینقدر دیر و در مورد بعضی از شهدا با تمام پیگیری های صورت گرفته نتوانستیم هیچ اطلاعاتی بدست آوریم .

وی با اشاره به اینکه از تمامی شهدا عکس در اختیار نبود، اظهار داشت: بدلیل نبودن عکس از تمامی شهدا، ما تصمیم گرفتیم به عکاسی قبور شهدا بپردازیم تا هم نشانی از آن ها باشد هم مشخصات شناسنامه ای، بنابراین چند تن از عکاسان استان را به شهرهای استان فرستاده تا از قبور این شهدا عکاسی کنند.

وی اضافه کرد: پس از عکاسی از قبور باز دچار مشکل شدیم بسیاری از اطلاعات سنگ قبرها با اطلاعات آرشیوی که به دست ما رسیده بود متفاوت بود مثلا نام پدر شهید روی سنگ قبر با نام پدرش در آرشیو متفاوت بود یا تاریخ تولدها و...همچنین به قبور شهیدان زنی دیگری برخورد کردیم که در آرشیو نامی از آن ها نبود و متاسفانه تعدادی از قبور را پیدا نکردیم و تعدادی هم در تهران- خرمشهر- عراق و... به خاک سپرده شده بودند.

وی در خصوص نحوه معرفی زنان شهید در این کتاب گفت: در بخش اول کتاب خاطرات و شرح شهادت برخی از شهدا که توانستیم با خانواده یا دوستانشان ارتباط برقرار کنیم آمده است و در بخش دوم کتاب معرفی تمامی شهدا را با مبنای سنگ قبرشان گذاشتیم تا یک طرح منسجم و به هم پیوسته ای به وجود آید.

طالبی گفت: تعداد شهدای معرفی شده در این کتاب 89 تن است که از شهرهای اراک، شازند، خمین، ساوه ، آشتیان هستند.

گفتنی است کتاب شمیم بهشت توسط اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری و دفتر آفرینشهای ادبی حوزه هنری تهیه و تنظیم شده است ،گردآورندگان این مجموعه باارزش اشرف جواهری و مریم طالبی هستند.