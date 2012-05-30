جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های وزارت علوم در خصوص کتابخانه ها افزود: افزایش تعداد کتابخانه های خوابگاه ها از برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و این امر از نظر فرهنگی اهمیت فراوانی دارد.

مدیرکل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: افزایش کتابخانه ها تاثیرات بسیار مطلوب فرهنگی به همراه دارد که این امر در خصوص خوابگاه های دانشجویی، اهمیت فراوانی پیدا می کند.

وی گفت: وزارت علوم از افزایش کتابخانه های یادشده استقبال می کند و حمایت های لازم نیز در این خصوص صورت می گیرد تا اهداف مربوطه محقق شود.

مدیرکل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: وجود کتابخانه در خوابگاه مکمل وجود سایر کتابخانه ها از جمله کتابخانه های عمومی است و این امر اهمیت فراوانی دارد.

دارا ادامه داد: ایجاد کتابخانه های جدید با موضوعات جدید از برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که پیگیری های لازم برای این امر انجام شود و این پیگیری ها تا حصول نتیجه مطلوب ادامه دارد.