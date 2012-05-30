  1. استانها
فامیل قدکچی در گفتگو با مهر:

گسترش صادرات دانش فنی واکسن از سوی موسسه رازی دنبال می‌شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی گفت: گسترش صادرات دانش فنی واکسن از سوی موسسه رازی دنبال می شود و این امر جزو مهم ترین برنامه های این موسسه است.

هادی فامیل قدکچی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در راستای صادرات دانش فنی افزود: صادرات این دانش در خصوص واکسن ها دنبال می شود و تلاش می کنیم که در این خصوص شاهد گسترش صادرات باشیم.

وی ادامه داد: طبق برنامه ها صادرات دانش فنی واکسن به برخی از کشورها دنبال می شود و این امر در راستای اهداف موسسه رازی و کمک به این کشورها در زمینه تولید واکسن های مورد نیاز صورت می گیرد.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: صادرات دانش فنی از مهم ترین مراحل مرتبط با تولید واکسن است و اگر این مرحله به درستی انجام شود، گام های موثری در راستای تولید واکسن برداشته می شود.

فامیل قدکچی افزود: باید به یاد داشته باشیم که دانش فنی در برخی از موارد از خود واکسن مهمتر است که این امر، ضرورت صادرات این دانش را افزایش می دهد و باید به این امر توجه کافی داشته باشیم.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ادامه داد: به طور کلی، گسترش همکاری های این موسسه با سایر کشورها دنبال می شود و برنامه ها در این زمینه طبق برنامه ریزی ها در راستای اهداف طرفین دنبال می شود.

