همایش تخصصی بیداری اسلامی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسینی، شامگاه سه شنبه در حاشیه اعلام برنامه های تبلیغی ارتحال امام خمینی (ره) در حرم مطهر رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این همایش تخصصی با سخنرانی حجت الاسلام عباس نبوی در روزهای 13 تا 15 خردادماه ویژه فرهیختگان و اندیشمندان در بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار می شود.

وی بیان کرد: مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام خونین 15 خرداد در 14 و 15 خرداد ویژه عموم زائران بارگاه منور رضوی در قبل و بعد از نماز مغرب و عشاء برپا می شود.

وی ادامه داد: در ویژه برنامه های ارتحال امام خمینی (ره) حجت الاسلام حسینی بوشهری، مروی و آیت الله سید احمد خاتمی به ایراد سخنرانی می پردازند.

برگزاری مسابقه فرهنگی نگین کعبه ویژه ارتحال امام خمینی

حجت الاسلام حسینی افزود: در ویژه برنامه قیام خونین 15 خرداد حجت الاسلام علی اکبری و آیت الله خاتمی سخنرانی خواهند کرد و مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) به اجرای برنامه می پردازند.

معاون تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی از برگزاری مسابقه فرهنگی نگین کعبه و کبوترانه حرم ویژه ارتحال امام خمینی خبر داد و افزود: مسابقه فرهنگی "نگین کعبه" در تیراژ 25 هزار برگه و "کبوترانه حرم" در تیراژ 30 هزار برگه ویژه ارتحال امام خمینی (ره) و میلاد امام علی (ع) ویژه عموم زائران از سوی اداره امور فرهنگی اجرا می شود.

برپایی نمایشگاهی از 80 عنوان تالیفات امام خمینی (ره)

وی با اشاره به برپایی نمایشگاهی از تالیفات امام خمینی (ره) تصریح کرد: نمایشگاهی از 80 عنوان از تالیفات امام خمینی (ره) و کتاب های منتشر شده مرتبط با ایشان به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، اردو، آذری، فرانسه و روسی در رواق دارالرحمه برپا می شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه با هدف نشر و گسترش اندیشه والای امام خمینی (ره) در بین زائران غیر ایرانی ایجاد می شود.

برپایی نمایشگاهی از وصیت نامه سیاسی امام خمینی

حجت الاسلام حسینی بیان کرد: همچنین برپایی نمایشگاهی از بخش هایی از وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره) به زبان های فارسی، عربی، اردو و آذری در رواق دارالرحمه و توزیع کتابچه وصیت نامه ایشان به زبان های عربی، انگلیسی، اردو و آذری در بین زائران غیر ایرانی حرم رضوی در تیراژ 4 هزار نسخه از دیگر برنامه های ارتحال امام خمینی است.

وی با بیان اینکه 2 عنوان مسابقه فرهنگی برای زائران غیر ایرانی با عنوان های "سبل الهدایه" و "بارگاه منور رضوی" ویژه ارتحال امام خمینی به زبان های عربی و اردو برگزار می شود، گفت: جلسات پرسش و پاسخ و سخنرانی در اتاق های گفتگوی اینترنتی حرم رضوی به زبان های عربی، اردو و انگلیس در خصوص زندگانی و شخصیت امام نیز با حضور اساتید برجسته انجام خواهد شد.

برگزاری سالگرد ارتحال امام خمینی ویژه زائران عرب، اردو و آذری

وی همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) ویژه زائران عرب، اردو و آذری زبان خبر داد و افزود: این مراسم با محوریت بررسی ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) در رواق های دارالرحمه، غدیر و سردرب شرقی صحن جامع رضوی برپا می شود.

حجت الاسلام حسینی نشست معارف و جلوه های قرآنی در کلام و رفتار امام خمینی (ره)، نشست تدبر در سیره انسان با محوریت شخصیت امام علی (ع) و جایگاه اهل بیت (ع) و برگزاری کارگاه تدبر در سیره امیرالمومنین در دارالقرآن را بخش دیگری از برنامه معاون تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی در ایام ارتحال امام خمینی عنوان کرد.

معاون تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی با اشاره به مراسم ویژه حضرت زینب (س) اظهار کرد: شب وفات آن حضرت در 16 خردادماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام مستشاری اجراء می شود.

وی افزود: ویژه برنامه روز وفات حضرت زینب (س) نیز در 17 خرداد ماه قبل از نماز ظهر و عصر با سخنرانی حجت الاسلام مهدوی نیا در رواق امام خمینی (ره) برگزار می شود.

اندیشه امام خمینی برگرفته از مکتب اهل بیت

حجت الاسلام حسینی تاکید کرد: در آستانه ارتحال امام خمینی (ره) قرار داشته وهمه به خوبی می دانیم اندیشه های امام خاستگاه فطرت، آموزه های اصیل و متقن دینی و برگرفته از مکتب اهل بیت بوده و هیچ گاه کهنه نمی شود.

معاون تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی با اشاره به اندیشه های امام خمینی تصریح کرد: نمی شود بگوئیم چون چندین سال از رحلت امام می گذرد دیگر نیاز نیست تا اندیشه های ایشان را بیان کنیم و این حرف نادرست است.

بیداری اسلامی در منطقه ناشی از فرمایشات امام خمینی است

وی با تاکید بر اینکه امروز نیاز به بیان و یاد اندیشه های آن امام بیش از هر زمانی احساس می شود، افزود: جنبش و بیداری اسلامی در منطقه چیزی جز فرمایشات امام خمینی و بنیانگذار انقلاب نبوده و آن پیش بینی ها و اشارات ایشان امروز جامعه عمل پوشیده است.

حجت الاسلام حسینی افزود: امروز تمام کشورهای منطقه منادی کلماتی شده اند که حضرت امام خمینی، انقلاب اسلامی را با همان شعارها و کلمات پیروز کرد بنابراین در این راستا لازم است نسل جوان و نوجوان با اندیشه های امام هر چه بیشتر آشنا شوند.