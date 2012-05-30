  1. استانها
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۴

بشارتی در گفتگو با مهر:

کارآیی مصرف آب در اراضی زیر کشت کشور باید دو برابر شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: کارآیی مصرف آب در اراضی زیر کشت فعلی کشور باید دو برابر شود تا بتوانیم در راستای تحقق اهداف گام های قابل توجه برداریم.

حسین بشارتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم افزایش کارآیی مصرف آب در آن دسته از اراضی که در حال حاضر، زیر کشت هستند، افزود: افزایش کارآیی مصرف آب با افزایش تولید در بخش کشاورزی در ارتباط است و باید کارآیی یادشده را تا حد ممکن افزایش دهیم.

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب ادامه داد: باید تلاش کنیم تا راندمان آبیاری در کشور افزایش قابل توجهی داشته باشد و به میزان مورد نیاز برسد ضمن اینکه 60 درصد آب مصرفی بخش کشاورزی از منابع زیرزمینی تامین می شود.

وی گفت: همچنین حدود 60 درصد آبی که از آبهای زیرزمینی برداشت می شود، در قالب حفر چاه است و لازم است برای حل مشکلات سفره های آب زیرزمینی اقدامات لازم در راستای تحقق نتایج حاصل شود.

تاثیرگذارترین راهکارها برای حل مشکلات دشت های ممنوعه ارائه شود

بشارتی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص دشت های ممنوعه نیز افزود: تعداد قابل توجهی از دشت های کشور جزو دشت های ممنوعه هستند که این امر، ضرورت اتخاذهای راهکارهای لازم و اثربخش را افزایش می دهد و باید بهترین و تاثیرگذارین راه حل ها در این زمینه ارائه شود.

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: توجه به مشکلات سفره های آب زیرزمینی و مشکلات مربوط به دشت های ممنوعه جزو مواردی است که باید اهمیت آن را به شکل جدی دریابیم.

گفتنی است موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان کرج مستقر است.　

