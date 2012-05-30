گوشت فقط در مصاحبه ها ارزان شد/ گوشت ارزان سیری چند!

به گزارش خبرنگار مهر، گشتی در بازار گلستان و بررسی روند قیمت انواع مواد پروتیئنی و غذایی نشان از افزایش قیمت برخی فرآورده ها در هفته و روزهای اخیر می دهد.

این درحالیست که مسئولان عنوان می کنند با عرضه نهاده های دامی، روند تثبیت و کاهش قیمت مرغ و گوشت سیر نزولی گرفته است.

در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ زنده در بازار کلاله سه هزار و 470 تومان و مرغ منجمد بسته بندی شده تا 5100 تومان عرضه می شود.

همچنین نرخ شیر یک لیتری در کلاله 1500 تومان، گوشت گوسفندی 20 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم و گوشت گوساله 13 تا 15 هزار تومان است.

در شهرستان گنبد کاووس نیز هر کیلوگرم گوشت مرغ 4900 تا پنج هزار تومان، شیر 1500 تومان و گوشت گوسفند 19 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.

در شهرستان علی آبادکتول هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 20 هزار تومان، ماست سطلی چهار هزار تومان و گوشت مرغ به ازای هر کیلوگرم چهار هزار تومان گزارش شده است.

پنیر قالبی نیز با قیمت دو هزار و 50 تومان و گوشت گوساله نیز به ازای هر کیلوگرم 14 هزار تومان عرضه می شود.

در گرگان نیز قیمت گوشت گوساله به ازای هر کیلوگرم 17 هزار تومان، گوشت گاوی بدون استخوان 13 هزا رتومان، گوشت بره 21 هزار تومان بفروش می رسد.

همچنین قیمت مرغ به ازای هر کیلوگرم 5100 تومان، سیب زمینی 600 تومان، سیر دو تا سه هزار تومان، پنیر بسته ای دو هزار و 25 تومان، پنیر کیلویی 5500 و شش هزار تومان عنوان شده است.

تخم مرغ نیز به ازای هر کیلوگرم 1800 تومان، شیر کیلویی 850 تا 1100 تومان و هر بطری شیر نیز 1100 تومان بفروش می رسد.

نوسانات قیمت فرآورده های دامی و مواد غذایی در گلستان در حالیست که شهروندان خواهان نظارت بیشتر مسئولان و برخورد با پدیده گرانفروشی هستند.

طبق آمار در اردیبهشت ماه سال جاری 669 واحدا متخلف صنفی در گلستان شناسایی شد که گرانفروشی و عدم درج قیمت بیشتر تخلف بوده است.