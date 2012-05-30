کتابخانه مجهز به سیستم گویا در گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی عصر سه شنبه در جلسه کتابخانه های استان افزود: این کتابخانه ها مجهز به سیستم و اینترنت پارسا که سیستم گویا کننده است، می شوند.

وی اظهار داشت: همچنین اگر اوقاف زمینی برای کتابخانه نابینایان اختصاص دهد، یک کتابخانه مختص نابینایان با تجهیزات خریداری شده از بنیاد رودکی راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: در استان پنج هزار نابینا و کمک بینا داریم که می طلبد کتابخانه ای خاص این قشر داشته باشیم.

وی عنوان کرد: همچنین سعی می شود در جذب نیرو چهار نفر را مشغول بکار کنیم و دو نیرو در گنبد و گرگان برای نابینایان داشته باشیم.

علوی افزود: این آمادگی را داریم که پیک کتاب برای نابینایان راه اندازی کنیم تا کتابهای درخواستی نابینایانی که نمی توانند مراجعه کنند را به در منازل آنها بفرستیم.

گلستان 70 کتابخانه دارد.