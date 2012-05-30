تیمور یزدانشناس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موقعیت خاص شهرستان کنگان در استان بوشهر اظهار داشت: ایجاد بنیاد غدیر در شهرستان کنگان اهمیت بسیار زیادی دارد و به زودی بنیاد غدیر در کنگان ایجاد میشود.
فرماندار کنگان اضافه کرد: با توجه به موقعیت شهرستان کنگان، مدتها بود که به دنبال تشکیل بنیاد غدیر در کنگان بودیم و این فرصت و موقعیت را امروز به دست آوردیم.
وی به همکاریهای صورت گرفته برای ایجاد این بنیاد اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه تعدادی از خیرین شهر کنگان با همکاری هم زمین روبروی فرمانداری را برای ایجاد بنیاد غدیر ایجاد کرده و در اختیار گذاشته اند.
این مسئول ضمن اشاره به حضور دبیر بنیاد بین المللی غدیر استان بوشهر(سردار کارگر) در کنگان گفت: بنیاد غدیر به عنوان بنیاد فرهنگی منطقه باید در بحث فرهنگ سازی اهداف و اساس تشکیل این بنیاد فعالیت کنند و از نظر ما ایجاد آن بسیار لازم و با اهمیت است.
وی در ادامه با تشریح اهداف ایجاد بنیاد غدیر در کنگان عنوان داشت: پرداختن به بحث عید غدیر و امامت شیعه برای ما نقشی اساسی و از اهداف اصلی ما برای راه اندازی بنیاد غدیر است.
یزدانشناس با بیان این موضوع که ایجاد بنیاد غدیر نقطه عطفی در فعالیت های صورت گرفته در شهر کنگان است، افزود: خوشبختانه در منطقه ما شیعه و سنی، با هم برادر، دوست و شریک هستند؛ کما اینکه برادران اهل سنت در کنگان برای امامان ما احترام زیادی قائلند.
وی در پایان از امام علی (ع) به عنوان نماد وحدت در شهرستان یاد کرد و بیان داشت: خوشبختانه برادران اهل سنت نیز با این مسئله هیچ مشکلی ندارند.
نظر شما