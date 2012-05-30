مبازره با بیماری سن مادر در 100هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی

حسن پاشازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سن گندم یکی از مهمترین آفات گندم و جو در ایران و کشورهای منطقه محسوب می شود، افزود: امسال بیش از 100هزار هکتاراز مزارع گندم و جو در آذربایجان غربی تحت پوشش شبکه های مراقبت بخش دولتی و خصوصی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه تا کنون طرح مبارزه با افات سن مادر در 45 هزار هکتار از اراضی گندم اذربایجان غربی اجرا شده، اظهار داشت: مبارزه با آفت سن مادر از اواخر فروردین در سراسر آذربایجان غربی آغاز و در طول هفته جاری مبارزه با پوره سن گندم در 8 هزار هکتار اجرا و پیش بینی می شود حدود 100 هزار هکتار از اراضی گندم کاری سمپاشی شود.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی آذربایجان غربی کل اراضی دیم و آبی استان را 380 هزار هکتار دانست و با اشاره به شروع ریزش سن مادری به مزارع از نیمه دوم فروردین ماه سالجاری، عنوان کرد: عملیات مبارزه شیمیایی با آفت با آلودگی بالای نرم پس از ریزش کامل سن مادری، همزمان در 6 شهرستان جنوبی استان در سطح 26 هزار هکتار آغاز و تا نیمه اول اردیبهشت ادامه یافت.

پاشازاده با موفقیت آمیز اعلام کردن عملیات مبارزه با سن مادری طی سال گذشته و با بیان اینکه تراکم آفت در مناطق آلوده پایین بوده و پیش بینی می شود سطح مبارزه در مرحله پوره نسبت به سال قبل کاهش یابد، گفت: در این راستا در ارومیه 720 هکتار، میاندوآب یک هزار و 600 هکتار، نقده 334 هکتار، بوکان 21 هزار و 939 هکتار و شاهین دژ 5 هزار و 358 هکتار تحت پوشش مبارزه با سن مادری قرار می گیرند.

گسترش و طغیان سن گندم در اثر تخریب مراتع به عنوان زیستگاه های دائمی این حشره و تبدیل آنها به اراضی دیم کم بازده و فراهم آوردن بستر زیست مناسب تر برای تغذیه و تولید مثل آن، مثال خوبی برای نشان دادن چگونگی ایجاد یک آفت در اثر تغییر اکوسیستم توسط انسان است.

سن گندم پس از ملخ یکی از خطرناکترین آفات گندم بوده و سالیانه خسارت زیادی به مزارع گندم وارد می کند، خسارت سن در دو مرحله مختلف انجام می شود؛ در نخستین مرحله و در فصل بهار حشرات کامل به مزارع غلات مخصوصا گندم روی آورده و با مکیدن شیره سلولی گیاه باعث پژمردگی آن می‌ شوند.

در مرحله دوم نیز پوره‌ ها پس ازخروج از تخم روی خوشه‌ها می‌روند و دانه‌ها را نیش زده و از محتوای دانه تغذیه می‌کنند و سبب کوچک شدن دانه می‌شوند. این حشره با نیش زدن دانه‌ها آنزیم پروتئازرا وارد آنها نموده ودر نتیجه پروتئین گندم در محل نیش تجزیه شده که این امر سبب ریختن وضایع شدن خمیر در هنگام پخت می ‌شود.