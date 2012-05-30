برگزیدگان نخستین جشنواره ترانه هرمزگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره ترانه هرمزگان سه شنبه شب با معرفی برگزیدگان این جشنواره از سوی هیئت داوران در تالار شهید آوینی بندرعباس به کار خود پایان داد.

هیئت داوران این جشنواره شامل سعید آرمات، حجت الاسلام بهزاد پوداد و بلقیس بهزادی بودند که نفراتی را شایسته تقدیر دانسته و پنج نفر را نیز به عنوان ترانه سرایان برتر نخستین جشنواره ترانه هرمزگان انتخاب کردند.

تقدیرشدگان جشنواره شامل هومن حسین پور، اطهره قوامی، سمانه قاسمی، شهاب الدین ذاکری، فاطمه یوسفی، عبدالمجید حیاتی، مرتضی رحیمی، محسن افروغ، رضا فتحی مقدم و رضا انصاری فر هستند.

اما نفرات برتر جشنواره شامل نفرات زیر هستند:

مهدی دمی زاد رتبه اول، عاطفه عباس نژاد رتبه دوم، بنیامین جوادی رتبه سوم، ابراهیم خوشبخت رتبه چهارم و عادل عامری رتبه پنجم.

همچنین در این مراسم از مهمانان ویژه جشنواره یعنی محمدعلی بهمنی، حسین صفا، مجتبی ضعیفی و فرزانه فرخی نژاد تقدیر شد.