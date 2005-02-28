معاون فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي با "مهر" : بودجه سال جاري دانشگاه هاي علوم پزشكي به طور كامل پرداخت شده است // دانشگاه ها 92 درصد بودجه سال جاري خود را دريافت كرده اند // اعتبارات باقيمانده دانشگاه ها در پايان هر سال، به سال بعد منتقل مي شود

دكتر صديقي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود : كمبودهاي بودجه اي دانشگاه هاي علوم پزشكي و غيرپزشكي كه عمدتا به دليل افزايش هزينه هاي پرسنلي (بر اساس مصوبات دولت) ايجاد شده است با لايحه اي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و امكان جابجايي اعتبارات هزينه ها را فراهم نمود كمبودهاي دانشگاه ها تا حدود زيادي جبران شد.

وي تصريح كرد : دانشگاه هاي علوم پزشكي 100 درصد بودجه هاي تخصيصي خود در سال جاري را دريافت كرده اند اما دانشگاه هاي غيرپزشكي و تحت تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 92 درصد اعتبارات خود را دريافت كرده اند و باقيمانده اعتبارات نيز تا پايان سال به آنها اختصاص مي يابد.

معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خاطرنشان كرد : اميدواريم تمام مطالبات پرسنلي دانشگاه ها پرداخت شود و كما اينكه اين امر در بهمن ماه به نحو مطلوبي صورت گرفت.

وي در ادامه يادآور شد : به علت عدم تحقق منابع مالي دولت نمي تواند ريسك كند و تمام بودجه هاي تخصيصي را خيلي زود به دانشگاه ها پرداخت كند. در واقع دولت نمي تواند خزانه را تخليه كند.

وي در پاسخ به خبرنگار "مهر" در زمينه بودجه هايي كه پايان هر سال در دانشگاه ها باقي مي ماند، تصريح كرد : دانشگاه ها به دليل قوانين موجود نبايد اعتبار باقي مانده خود در هر سال را به خزانه بازگردانند و اعتبار دانشگاه ها به سال بعد منتقل مي شود. اما دستگاه هاي دولتي چون قوانين سالي مالي بر آنها حاكم است بايد اعتبار دريافتي را هزينه كنند و اگر اعتباري باقي بماند بايد به خزانه بازگردانند.

صديقي افزود : بنابراين دانشگاه ها اين نگراني را نخواهند داشت كه چون اعتبارات دير پرداخت شده است بايد تا پايان سال آن را هزينه كنند. اعتبار موجود در دانشگاه ها به سال بعد منتقل مي شود.