به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود اسدی سهشنبهشب در نشست توجیهی حلقههای صالحین ویژه پاسداران، روحانیون و دانشجویان اظهار داشت: در شرایط فعلی دشمن به این نتیجه رسیده که نمی تواند با قدرت نظامی حریف ملت ایران شود و با قدرت رسانهای به دنبال بیهویت کردن جوانان ایران اسلامی است.
مسئول معاونت تربیت و آموزش سپاه استان بوشهر با بیان اینکه امروزه دشمن به تهاجم های فرهنگی و فکری روی آورده، افزود: تنها کشور ما در معرض این تهاجمات نیست و همه کشورهای اسلامی و دنیای اسلام مورد تهاجم است.
وی اضافه کرد: امروزه دنیای غرب که با قدرت رسانهای موفق شده فرهنگ خودش را به درون خانههای مسلمانان و جهان اسلام و امت اسلامی بفرستد، ما پرافتخارترین ملت عالم به لحاظ فرهنگ و پیشرفت ها بوده ایم و هستیم و جوانان ما باید به این موضوع توجه ویژهای داشته باشند.
اسدی بیان داشت: چرا امروزه دشمن مورد تهاجم ما نباشند و چرا ما نتوانیم آن قدرت رسانهای را در دست بگیریم و فرهنگ آنها را مورد هجوم قرار دهیم و فرهنگ اصیل اسلام و پوششهای اصیل اسلامی را به آنها بدهیم.
وی تصریح کرد: آنچه که امروز ما و سازمان بسیج دنبال آن است و مورد عنایت مقام عظمای ولایت قرار گرفته این است که همانطور که شجاعانه در دوران جنگ مقابل دشمن ایستادیم، امروز هم مقابل دشمن متناسب با تهاجم آنها که تهاجم نرم و تهاجم به فکر و فرهنگ جوان ها ما است بایستیم.
اسدی در ادامه به تشریح حلقههای صالحین پرداخت و گفت: حلقههای تربیتی در مساجد بین 15 تا 20 نفره تشکیل و با مدیریت یک سرگروه اداره میشود و در این حلقهها با رهبری این سرگروه، مسائل معرفتی، بصیرتی، تربیتی و مسائل اعتقادی مطرح میشود و جوانان ما به مرور زمان رشد میکنند و به لحاظ بصیرتی نمیتوانند مورد هجوم دشمن واقع شوند و میتوانند مقابل دشمن بایستند.
